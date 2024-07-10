旅德建築師林友寒 大師講座暢談「從平凡中創造價值」

旅德建築師林友寒作品遍佈世界各地，近年來返台打造新竹永恆之丘、淡江教會文教中心等作品，陸續拿下指標建築獎項，10日受台中市建經協會邀請，在7月份大師講座以「從平凡中創造價值」為題，暢談近幾年建築創作，吸引眾多會員前往聆聽。

林友寒認為，生活的日常經驗，是人與人溝通的基礎，經驗藝術創作的感動、感受的昇華都建構在這普世價值的共鳴，大家唯有從平凡中才能體會生存的權利，生命的尊嚴及生活的自由。

他也提到，建築不只是在創造視覺的美感，而是在建構這人性互動溝通橋樑，從平凡中創造價值。

如開放即引發轟動的「忠泰樂生活」建築，林友寒透過百貨公司「圖書館化」的設計，為商業需求與設計初衷找到平衡點。開放性的空間和架構，提供民眾一個可以親密看書的公共環境。

再加上空間具有彈性、開放性的設計，所有人可以在空間中互動，進一步去欣賞其公共性，透過階梯式建築，創造更多欣賞城市不同的視角，林友寒也預告，未來將在台灣推出更多建築作品，讓建築迷十分期待。

台中市建築經營協會理事長葉昱徵表示，曾獲國際新銳建築師獎、第13屆《威尼斯建築雙年展》台灣代表建築師的林友寒，於2003年與MARTIN BEHET、ROLAND BONDZIO在德國開業「Behet Bondzio Lin Architekten」事務所。

他的作品是得獎常勝軍，包含德國「萊比錫大學奧古斯廣場城區部」與「西北紡織商會大樓」都曾榮獲指標建築獎項。而在台灣，結合了歷史建築紋理與當代設計的「新富町文化市場」、翻轉納骨塔印象的「新竹永恆之丘」、打破方盒式商場的「NOKE忠泰樂生活」及多件令人印象深刻的住宅作品，都出自林友寒建築師之手。

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