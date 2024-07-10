銳揚建設深耕鳳山新五甲特區 新案挑戰當地房價天花板
高雄房市正夯，鳳山新五甲特區7年前剛開發時，大樓每坪房價約15萬，如今房價、地價均翻3倍，今年剛動土的鋭揚建設新案「鋭揚新樂章」，估計完工每坪上看40萬，銳揚國際建築團隊總顧問林聰麟分析表示，新五甲特區鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，近靠亞灣區生活版圖，區域行情看好。
「鋭揚新樂章」今（10）日動土，建築團隊霸氣捐出價值560萬元的頂規救護車給高市府消防局，由高市消防局長王志平代表接受，另也贊助中央藝術樂集創辦人林靖偉演奏會門票給案場鄰近的鳳翔國小弦樂團師生，力挺在地音樂家。
「銳揚新樂章」一案正對鳳翔國小，鄰近公園，基地面積1000多坪，將規劃20坪到37坪的2房到3房產品，每坪成交價挑戰40萬元新高。銳揚建設2017年起率先進駐此地段，從推出第1棟「鋭揚新天第」大樓起，至今推過8期透天住家及店面建案，總戶數累計1033戶，加上今天這案及過埤路另一案，總戶數突破2000戶，總銷達100億，形同小型造鎮，也顯示當地發展日趨成熟。
林聰麟說，鳳山是高雄市人口最多的行政區，軍公教人口多，此地距亞灣區僅10幾分鐘車程，又能迅速連結夢時代、大遠百、草衙SKM、衛武營LALAPORT等百貨商圈，日後透過捷運黃線與紅線串連，將是高雄房市熱點。
加上近來受惠於輝達進駐高雄等話題紅利，目前區域行情每坪在36萬元，未來挑戰4字頭應不是問題。
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