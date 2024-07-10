全聯攜手罕見疾病基金會 舉辦「愛從1開始」記者會

全聯10日攜手罕見疾病基金會舉辦「愛從1開始」零錢捐記者會，並特別請到金馬影帝吳慷仁擔任愛心大使，聲援罕病孩童，一同支持「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，現場同樣正式宣布PX Pay愛心捐贈功能升級，新增全支付捐款，亦可使用福利點數捐贈，打造多元支付管道。

為了讓病童不受限於身體因素，也能擁有多元學習的機會，罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，今年是基金會和全聯福利中心合作的第七年，透過全聯零錢捐善款積累，至今已幫助近1,300位罕病孩子重拾信心；而基金會的服務也從單一課程及活動舉辦，轉由罕見家園提供持續且完整的複合功能，讓病友獲得一站式（All services in one）服務。

「一塊閃耀，罕見之光」活動正式於7月1日開跑，邀請大家響應「罕病弱勢兒童助學培力計畫 」，鼓勵民眾在購物之餘投下零錢行善，或使用PX Pay愛心捐贈，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯門市近1200家皆有展示公益海報與宣傳小手冊，亦有設置「愛心零錢箱」，統計今年零錢捐上半年總募得金額近1100萬，截至上月PX Pay會員突破千萬大關，其中福利點數共募得約1520萬點（相當於152萬元）。

並且全聯也於記者會現場率先宣布捐出「1000萬點福利點數」（等同於現金100萬元），同步宣布PX Pay APP愛心捐贈功能升級正式上線，積極優化捐款流程。目前先行開放今年合作的四個公益團體，未來將視情況陸續增加配合單位，主要新增全支付捐款管道，也保有原本的福利點數捐贈，會員可在平台上指定受贈單位、選擇捐款金額，自由切換支付方式，操作模式更多元彈性。

全聯福利中心致力守護在地環境及深耕社會公益，並以聯合國永續發展目標為標竿，整合政策與資源推動企業永續發展。全聯佩樺圓夢社會福利基金會關注弱勢兒少福利，從助養、助學到圓夢的全方位服務，張宜君董事表示，針對偏鄉弱勢兒少資源上的提供，不僅限於生理上的營養滿足，尤其重視兒少全方位的「身心健康發展」；零錢捐計畫第三季再度與罕病合作，深知罕病孩童在學習之路常受到不平等待遇，容易缺乏自信，透過勸募活動有更多機會能讓大眾理解與支持，鼓勵孩子們不要受限於身體不便，更應勇敢追求自己的夢想，邀請大家一同響應零錢捐活動，讓善念成為生活的一部分，共同打造日常公益美好生活。

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