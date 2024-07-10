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潤隆積極獵地補庫存 砸13億買下京城建設高雄苓雅土地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
潤隆建設總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影
潤隆建設總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影

看好科技產業擴廠至南部，興富發（2542）集團旗下小金雞潤隆建設積極獵地。潤隆建設（1808）10日公告，向京城（2524）建設買下高雄市苓雅區成功段60-1地號等4筆土地，土地面積約440.74坪，總金額約13.11億元，換算每坪成交單價297.64萬元，創下該區土地成交單價次高紀錄。

潤隆建設總經理林暐鈞表示，目前全台房市需求量大，尤其以南部區域受惠科技產業設廠議題，表現最為強勁，且潤隆在南部的布局幾乎快要沒有存貨，因此購入此地，未來也會持續擴大中南部的土地開發，亦會尋求在北部的都市更新機會，整體而言，公司布局重心圍繞六都、基隆及新竹縣市。

潤隆今年預計有2筆建案完工入帳，林暐鈞表示，雖然今年完工個案較少，但完工案量也有逾百億元，包括總銷88億元、從3月開始交屋的基隆「夢悅城」建案，總銷23億元的「景安文匯」目標在今年底前完工交屋。

推案上，林暐鈞表示，今年除總銷67億元且已完銷的「溫莎堡」案外，後續還將提前推出文山區萬芳段案，總銷有望站上100億元，台中則有總銷110億元的西屯區「當代首馥」案、總銷約68億元的「文商11」案，總計今年推案量高達300億元。

展望未來，林暐鈞表示，新青年安心成家房貸期限至2026年7月，首購、小資族的進場意願強，今年房市剛需買盤仍在，市場買氣仍以低總價、小坪數產品為主流，公司持續規劃具地段且低總價之小宅、小二宅及2＋1房等產品，不僅可自住亦可作為置產、出租等多元價值。此外，市場游資仍多，民眾普遍有買房抗通膨的心態，預期房市會朝緩漲的格局走。

建案 房市

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