4外送平台允諾跟進 盡速提供外送員第三人責任險

中央社／ 台北10日電

勞動部規定平台業者須替外送員投保第三人責任險，至今僅1家業者落實，勞動部今天召集平台業者開會終於達成共識，其他4家業者允諾將儘速提供外送員第三人責任險保障。

勞動部職業安全衛生署過去為保障外送員權益，訂定「外送作業安全衛生指引」，要求食物外送平台業者，不論外送員是使用機車、自行車、電動自行車執行外送作業，都必須為外送員投保第三人責任保險

不過，即便外送平台業者優食台灣（Uber Eats）與明台產物保險6月1日起合作提供外送夥伴全台第1張第三人責任險，但至今也僅有這家業者落實，因此職安署今天再度召開外送員「第三人責任保障」全面落實座談會議，了解各平台業者推動進度及所遭遇問題。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇告訴中央社記者，今天會議邀請優食台灣（Uber Eats）、富胖達（foodpanda）、小蜂鳥國際物流（Lalamove）、賽米資訊（Cutaway卡個位）、全球快遞等5家業者，以及金管會保險局、勞動關係司、保險公會等業務單位參與。

朱文勇說，會議中除了請業者說明替外送員投保第三人責任險的進度外，也與5平台業者達成儘速提供外送員「第三人責任」保障共識，並請金管會保險局提供協助。

朱文勇說，目前已知有平台業者正與明台產物保險談第三人責任險商品，另也有2家業者正與其他保險公司討論中。

朱文勇指出，優食台灣已提供所屬外送員第三人責任保險，後續職安署除了將持續督促其他業者儘速提供外送員「第三人責任」保障外，也會要求平台業者落實指引規定，並加強夏季酷熱及瞬間強降雨等外送作業安全防護，以保護每一名外送員工作安全。

保險 勞動部 外送員 職業安全 電動自行車

延伸閱讀

僅Uber Eats替外送員加保第三人責任險 勞部：督促其他平台落實

擔心薪水不夠賠 外送員擦撞要價700多萬保時捷新車

她叫外送備註「願意下樓取餐」卻沒人想接 內行揭真相：很多人誤會了

滿街外送員變「拆樑」政治廣告？ Uber Eats回應了

相關新聞

台中新光三越《火利拳開 夏拼卡利HIGH》熱血登場

今年夏天，台中新光三越《火利拳開 夏拼卡利HIGH》要讓消費者熱血沸騰，搶先7月底即將登場的巴黎奧運盛事前，邀請「台灣拳...

旅德建築師林友寒 大師講座暢談「從平凡中創造價值」

旅德建築師林友寒作品遍佈世界各地，近年來返台打造新竹永恆之丘、淡江教會文教中心等作品，陸續拿下指標建築獎項，10日受台中...

銳揚建設深耕鳳山新五甲特區 新案挑戰當地房價天花板

高雄房市正夯，鳳山新五甲特區7年前剛開發時，大樓每坪房價約15萬，如今房價、地價均翻3倍，今年剛動土的鋭揚建設新案「鋭揚...

全聯攜手罕見疾病基金會 舉辦「愛從1開始」記者會

全聯10日攜手罕見疾病基金會舉辦「愛從1開始」零錢捐記者會，並特別請到金馬影帝吳慷仁擔任愛心大使，聲援罕病孩童，一同支持...

潤隆積極獵地補庫存 砸13億買下京城建設高雄苓雅土地

看好科技產業擴廠至南部，興富發（2542）集團旗下小金雞潤隆建設積極獵地。潤隆建設（1808）10日公告，向京城（252...

台積電效應！ 全台預售新竹縣市3年漲近6成

全台房市火熱，預售房價也不斷上攀。永慶房產集團盤點全台和七都預售大樓近三年來總價中位數變化，發現全台三年間漲幅超越2成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。