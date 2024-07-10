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潤隆台中水湳百億大案今公開 全年推案量衝300億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中水湳經貿園區「當代首馥」模型。記者朱曼寧／攝影
台中水湳經貿園區「當代首馥」模型。記者朱曼寧／攝影

潤隆建設（1808）10日公開首度插旗台中水湳經貿園區「當代首馥」案。潤隆總經理林暐鈞指出，在台商熱錢回流、股市站穩2萬點下，看好購屋族對居住品質提高，而水湳的重大建設將陸續到位，加上該案又擁有中央公園美景的地段優勢，未來潛力極大。

潤隆「當代首馥」位在台中市水湳經貿園區經貿路二段和經貿三路口，基地面積約1,204.6坪，規劃興建地上29樓、地下6樓，規劃戶數共320戶，其中住宅288戶、28戶辦公室、4戶店面，住宅規劃坪數46~52坪，每坪開價73~75萬元，全案總銷約110億元。

特別的是，該案外觀為雲浪型雙塔建築，再將輕奢綠美學的自然植萃概念打造陽台，模糊建築物與自然的無形界線，攬景入室，讓綠意從外部蔓延進室內空間。

此外，該案特別禮聘豪宅公設大師王勝正操刀擘劃，並以尊榮奢華的星級飯店美學理念，來展現公領域的輕奢面貌，規劃氣派迎賓大廳、泳池、閱覽區、全日餐廳、會議室等，滿足換屋的層峰名流，想一次擁有開闊生活尺度、星級飯店質感的高規格需求。

興富發建設行銷主委王建騏表示，該案5月開始潛銷，銷售狀況不錯，主要是購屋族看準水湳經貿園區聚集了包括臺中國際會展中心、水湳轉運站、臺中綠美圖、臺中流行影音中心、未來捷運橘線、臺灣智慧營運塔等重大建設，再加上經貿段6、8地號地上權開發案，水湳未來發展可期，預期10年後更有望超越七期。

除了10日推出的台中「當代首馥」百億大案外，林暐鈞指出，台中接下來還會推出一筆「文商11」案，位在位於中央公園第一排，總銷約68億元，另外，北市也將提前推出北市文山區萬芳段案，總銷有望站上100億元，總計今年推案量高達300億元。

展望未來，林暐鈞表示，新青年安心成家房貸期限至2026年7月，首購、小資族的進場意願強，2024年房市剛需買盤仍在，且市場游資仍多，民眾普遍有買房抗通膨的心態，預期房市會朝緩漲的格局走，至於公司購地布局，將以六都、基隆及新竹縣市為主。

潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影
潤隆總經理林暐鈞。記者朱曼寧／攝影
潤隆建設（1808）今（10）日公開首度插旗台中水湳經貿園區「當代首馥」。記者朱曼寧／攝影
潤隆建設（1808）今（10）日公開首度插旗台中水湳經貿園區「當代首馥」。記者朱曼寧／攝影
台中水湳經貿園區示意圖。圖／業者提供
台中水湳經貿園區示意圖。圖／業者提供
「當代首馥」示意圖。圖／業者提供
「當代首馥」示意圖。圖／業者提供

房市 熱錢

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