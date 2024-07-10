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行政院生技產業BTC會議 8月26日登場聚焦3大面向

中央社／ 台北10日電

行政院今天召開生技產業策略諮議委員會（BTC）預備會議，會中觸及優化法規環境等議題。國科會主委吳誠文表示，將運用AI科技，發展國產自主化關鍵系統，帶動生醫產業；至於8月26日登場的BTC會議，將聚焦智慧創新、生醫永續、健康台灣等3大面向。

行政院為布局生醫產業發展藍圖、完善產業政策規劃，每年定期舉辦「生技產業策略諮議委員會（BTC）」及預備會議。2024年度預備會議今天登場，由行政院政務委員兼國科會主委吳誠文主持，透過跨部會與國內外專家對話，盼在台灣精準健康產業推動成果基礎上，提出生醫產業智慧創新及價值推升策略。

吳誠文致詞時表示，因應總統賴清德提出「健康台灣」願景，將以嚴肅態度面對少子、高齡化議題，透過跨部會共同努力，運用人工智慧（AI）等創新科技支持生醫產業發展，以期能精進整體醫療及健保體系運作，減緩醫療院所負擔加重問題，強化醫療照顧並增進民眾健康福祉。

吳誠文強調，在「健康台灣」的國政願景之下，將建置台灣成為「人工智慧之島」，從探求社會需求出發，結合科技業優勢，形成AI應用文化落實於生醫產業等各行各業中，將自主創新研發成果落地成為產品，並推動至大型教學醫院、診所、照顧機構，甚至每個家庭中，以擴大整體市場，形成正向循環的產業發展鏈，促進生醫產業升級。

國科會指出，今年度BTC預備會議邀請國內外委員與會，專長涵蓋新藥開發、資料科學、Bio-ICT、創投、產業經營、智慧醫療、及生物製造等領域，並集結國科會、國發會、衛福部、經濟部、財政部、金管會、農業部、數發部、教育部、國發基金、中研院、個資籌備處等12個相關部會、機關代表參加。

國科會表示，會議就優化法規環境、跨域科技與人才培育、及「獎勵創新與國際鏈結」等議題，回顧過去一年BTC總體建議的推動成果，並探討未來布局方向。

國科會指出，近年在政府政策支持及推動下，生醫產業推動已具成效，包括再生雙法推動多元治療、癌症次世代基因定序（NGS）納健保給付、培育AI人才橋接產業、醫材產品落地應用等。

吳誠文表示，為落實賴總統「健康台灣」、「人工智慧之島」等政見，未來運用AI科技協助產業，並發展貼近產業需求的國產自主化關鍵系統，以帶動生醫產業發展，將是政策推動方向。

吳誠文指出，今年BTC會議將規劃智慧創新、生醫永續、健康台灣等3大議題，期透過智慧科技發展前瞻技術，搭配相關法規完備，加速產品服務落地，並以跨部會、公私協力機制，打造健康台灣，樂齡幸福社會，帶領台灣生醫產業敲出致勝全壘打。

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