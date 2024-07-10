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健喬取得 Celltrion 集團藥品在台港市場的代理權

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

健喬（4114）與港商Hasten Biopharmaceuticals Holding （海森生物）之關係企業HP Bidco 2 Limited於7月初簽署藥品代理經銷合作協議，約定由健喬全權負責原賽特瑞恩（Celltrion）集團特定產品群在台灣、香港及澳門市場之代理經銷暨行銷推廣業務，並預計在半年左右完成包含治療糖尿病高血壓失眠共約二十多張藥品許可證之移轉；HP Bidco 2 Limited將於海外負責向健喬供應相關產品。

近日海森生物宣布成功收購賽特瑞恩集團在亞太8個國家和地區初級保健領域產品群包括：治療糖尿病藥物ACTOS®, ACTOSMET®, NESINA®, OSENI®。治療高血壓藥物BLOPRESS®, BLOPRESS PLUS®, EDARBI®, UNISIA®。治療失眠藥物ROZEREM®之業務權利(其中ACTOS®, NESINA®與EDARBI®之交易不包含韓國市場)。

根據衛生福利部健保署最新統計資料顯示，糖尿病就醫人數自2018年的225萬3,579人增至2022年的256萬8,409人，分析這四年間，就醫人數上升幅度達14%。與此同時，高血壓的問題也日益嚴重，根據「國民營養健康狀況變遷調查結果」，按2020年台灣人口計算，約有529萬人罹患高血壓。高血壓導致的心血管疾病如心臟病、腦血管病及高血壓性疾病，分別在2022年十大死因中排名第2、第5及第7，且其死亡率及排名呈上升趨勢。

至於失眠，根據國健署2019年公布的報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，其中慢性失眠（失眠症狀持續三個月以上）的盛行率為6.7％。其中，女性的慢性失眠盛行率高於男性，且年齡越大失眠症狀越常見。

綜合上述統計資訊顯示，糖尿病、高血壓和失眠已然成為現代人迫切需要克服的主要疾病，並具有相當的市場潛力。根據2023年IQVIA銷售資料顯示，該產品群在台灣與香港市場年產值總計約達2,500萬美金。

失眠 糖尿病 高血壓

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