健喬取得 Celltrion 集團藥品在台港市場的代理權

健喬（4114）與港商Hasten Biopharmaceuticals Holding （海森生物）之關係企業HP Bidco 2 Limited於7月初簽署藥品代理經銷合作協議，約定由健喬全權負責原賽特瑞恩（Celltrion）集團特定產品群在台灣、香港及澳門市場之代理經銷暨行銷推廣業務，並預計在半年左右完成包含治療糖尿病、高血壓與失眠共約二十多張藥品許可證之移轉；HP Bidco 2 Limited將於海外負責向健喬供應相關產品。

近日海森生物宣布成功收購賽特瑞恩集團在亞太8個國家和地區初級保健領域產品群包括：治療糖尿病藥物ACTOS®, ACTOSMET®, NESINA®, OSENI®。治療高血壓藥物BLOPRESS®, BLOPRESS PLUS®, EDARBI®, UNISIA®。治療失眠藥物ROZEREM®之業務權利(其中ACTOS®, NESINA®與EDARBI®之交易不包含韓國市場)。

根據衛生福利部健保署最新統計資料顯示，糖尿病就醫人數自2018年的225萬3,579人增至2022年的256萬8,409人，分析這四年間，就醫人數上升幅度達14%。與此同時，高血壓的問題也日益嚴重，根據「國民營養健康狀況變遷調查結果」，按2020年台灣人口計算，約有529萬人罹患高血壓。高血壓導致的心血管疾病如心臟病、腦血管病及高血壓性疾病，分別在2022年十大死因中排名第2、第5及第7，且其死亡率及排名呈上升趨勢。

至於失眠，根據國健署2019年公布的報告顯示，台灣成年人失眠症狀的盛行率為23.5％，其中慢性失眠（失眠症狀持續三個月以上）的盛行率為6.7％。其中，女性的慢性失眠盛行率高於男性，且年齡越大失眠症狀越常見。

綜合上述統計資訊顯示，糖尿病、高血壓和失眠已然成為現代人迫切需要克服的主要疾病，並具有相當的市場潛力。根據2023年IQVIA銷售資料顯示，該產品群在台灣與香港市場年產值總計約達2,500萬美金。

商品推薦