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機械6月出口正成長低點反彈 AI電子設備動能強

中央社／ 台北10日電

台灣機械工業同業公會今天下午公布出口統計，6月機械出口值26.32億美元轉正成長，公會指出，台灣機械業已擺脫過去連續負成長，逐漸恢復動能，可望從低點反彈，短期人工智慧AI商機、高效能運算及電子設備，將成為拉動機械出口的重要動力。

機械公會下午公布出口統計，6月機械出口值26.32億美元，較5月25.52億美元增加3.1%，較去年同期23.8億美元成長10.6%。出口值以新台幣計算約為850.75億元，較去年同期成長16.3%。機械公會分析，若不計今年1月因農曆春節工作日差異呈現正成長，6月機械產值出口轉正成長，代表台灣機械產業已擺脫過去連續負成長，逐漸恢復動能，可望逐漸從低點反彈。

累計今年前6月機械出口值141.76億美元，較去年同期減少1.3%，由於近期新台幣匯率貶值，今年上半年出口值以新台幣計價約4514.24億元，較去年同期成長2.9%。

其中前6月機械出口前3大產品包括電子設備、檢量測設備、工具機，公會指出，電子設備和檢量測設備分別年成長9%與5.2%，但工具機產業年減幅度擴大至15.5%。

觀察今年上半年機械出口國前3大市場，機械公會指出，包括美國（34.12億美元、占比24.1%）、中國大陸（33.78億美元、占比23.8%）、日本（10.49億美元、占比7.4%）、

公會分析，電子設備6月出口成長30.4%，連續2個月大幅成長，顯示全球半導體業與AI應用需求火熱，受國際擴充先進製程與產能趨勢帶動，短期AI人工智慧商機、高效能運算及電子設備，將成為拉動機械出口的重要動力。

至於工具機6月出口金額1.93億美元，較去年同期持續下滑13%，累計上半年工具機出口10.75億美元，較去年同期相較下滑15.5%。機械公會分析，主要受地緣政治衝突與國際匯率影響，台灣工具機出口仍然面臨挑戰。

台灣工具機暨零組件工業同業公會分析，紅海危機未解除，繞航持續疊加港口擁塞等事件影響，逆轉原本平穩的航運情勢，使得航運價格大幅上升，企業運輸成本費用增加，許多出口訂單延遲出貨。

在工具機前10大出口市場，工具機公會指出，今年上半年工具機出口前10大國家，依出口金額排序是中國（含香港）、美國、土耳其、印度、越南、德國、荷蘭、南韓、日本及泰國。

觀察新台幣匯率因素，機械公會指出，台灣機械產品大多在國內生產，較容易受到匯率變動而影響接單能力，今年以來至7月初，日圓持續貶值，對台灣機械在外銷訂單競爭持續產生很大影響。

AI 出口值 工具機

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