台泥三度蟬聯「亞洲最佳企業雇主獎」

台泥（1101）第三度獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」肯定，並由總經理程耀輝代表受獎。《HR Asia》採全面參與評估模型(Total Engagement Assessment Model)，並以員工問卷調查及企業報告評估員工對企業雇主的感受。評鑑結果顯示，台泥在「核心（Core）」、「個人（Self）」「團隊（Group）」三大面向的評分皆遠高於參賽企業平均；在主辦單位今年新增DEI及永續職場的新指標，包含推動永續職場、多元平等共融及最關懷企業，台泥評鑑表現更是超出產業平均。

台泥從建材基礎建設奠基到永續轉型、邁向國際，78年來員工結構隨產業發展跨距，到目前成為跨11產業別、跨47國籍、跨6世代的集團控股公司，秉持「多元平等共融DEI」精神，以員工需求為優先，透過「性別平權、世代共融、種族包容」三大主軸正視企業人才結構議題，不僅致力提升跨事業體的合作與互動關係。更關注世代之間價值溝通。台泥透過每一季董事長親自主持的Town Hall Meeting員工溝通大會、聖誕餐會搭配義大利傳統聖誕料理、原住民歲時祭儀假等不同形式，協助員工認識多元文化，並凝聚跨域員工向心力。

台泥今年也推出多元共融系列講座，議題將涵蓋人文、歷史、生活、環境永續到現今產業發展，希望促進跨文化相處、世代共融並兼顧不同性別的生涯發展。第一場講座中董事長張安平和來自台泥跨事業體同仁以導讀加座談的方式，暢談「台泥人的歐洲之旅」，從人文、歷史、到飲食等不同角度探索最重視氣候變遷議題的歐洲。

面對同事提問，張安平也坦承，自己進入產業40年，以前對碳沒有感覺，直到2017年接手台泥閱讀大量資料，才深刻感受到碳排對地球影響甚鉅。他期許台泥除了用力減碳，也能夠影響成為更多企業的標竿，他對同仁們喊話，「你們這一代做的，會影響到你們自己和地球的下一代」。而在此次《HR Asia》評鑑中，台泥員工對公司在「永續職場環境」的投入確實表達高度認同，包括盡力減少生產對環境的影響及積極投資綠能產業、力行公司治理，建立包容工作環境，促進社區參與與共融，與落實永續採購。 台泥董事長張安平和來自台泥跨事業體同仁以導讀加座談的方式，暢談「台泥人的歐洲之旅」。圖／台泥提供

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