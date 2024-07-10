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國土署：2026年目標 全台每日再生水達28.5萬噸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國土管理署表示，近年來已出現強降雨致災、乾旱等狀況，然而從民眾日常生活、工商業發展及農業耕作都必須仰賴穩定的水資源供應，為避免整體生活及經濟發展受到影響，自2021年起展開公共污水處理廠再生水推動計畫，並預計在2026年底讓全台再生水的每日供應量可達28.5萬噸。

國土管理署指出，目前高雄鳳山及臨海、台南永康及安平共4廠已完工通水，每日總供應12.87萬噸再生水做為產業用水使用，另有其他10餘案持續辦理中，中央會持續推動再生水建設，以促進國內水資源循環運用，並可適時發揮彈性調度運用的優勢，確保產業與民生用水權益平衡及保障，有助於帶動國家整體發展。

國土管理署表示，再生水供應範圍包含桃園、新竹、台中及嘉義等縣市，無論是桃竹苗大矽谷計畫、中部科學園區台中園區擴建二期與南部半導體材料S廊帶沿線等產業，其用水需求部分，均可透過再生水建設工程的佈建，來獲得實質支持。此外，考量南台灣的台南市及高雄市正在推動產業轉型之際，為兼顧產業發展及環境永續，已預先展開再生水建設案擴增供應的可行性評估，現今也達成有效增量之目標。

國土管理署補充說明，台南永康廠其原本的再生水供應量由每日的0.8萬噸，將於今年提升至1.55萬噸；高雄鳳山廠亦於今年5月由每日4.5萬噸提升至5.02萬噸，總供應量由每日5.3萬噸提升至6.57萬噸，為臨海工業區及南部科學園區臺南園區共增供1.27萬噸，以符區內產業用水需求。

國土管理署進一步說明，因南部科學園區台南園區第3期持續開發中，本署攜手台南市政府，推動永康及安平再生水廠擴增工程，預估2026年兩廠的總供水量可由每日5.3萬噸擴大至每日8萬噸。此外，針對高雄已供水的臨海廠、興建中的橋頭廠及楠梓廠展開再生水供應量提升的評估工作，盼後續3廠的再生水總供應量可由每日13.3萬噸，額外再增加3.7萬噸，達到每日17萬噸的供應目標，以作為產業深耕在地的厚實發展基礎。

國土管理署最後表示，因應全球氣候變遷及接軌2050淨零碳排發展目標，未來會持續精進再生水產製技術，優化水資源循環再利用，讓高科技產業在其生產鏈中能夠擴大再生水使用的占比，推動產業水資源循環使用經濟鏈，在發展的同時也能善盡守護環境的社會企業責任，另本署也會透過AI智慧管理、設備機具更新及建立碳盤查機制等措施，讓再生水建設及事業能為國內淨零碳排轉型盡一份心力。

水資源

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