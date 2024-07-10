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不怕你學 信義房屋年砸百萬培育數位人才

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋平均一年投注百萬訓練費用，祭出豐富培訓資源優勢，與科技業、金融業爭搶數位人才。圖／信義房屋提供
信義房屋平均一年投注百萬訓練費用，祭出豐富培訓資源優勢，與科技業、金融業爭搶數位人才。圖／信義房屋提供

近年來AI人工智慧發展快速，企業對數位人才需求不斷攀升，據104人力銀行徵才資料庫統計，平均每月約有2.4萬個AI工作機會，五年來成長29%，除了半導體產業，法律、會計等各行業均大動作招募人才，信義房屋近年來持續加強數據服務，透過AI技術幫助提高工作效率，因AI人才需求增加，平均一年投入百萬訓練費用培育數位人才，期待透過豐富培訓資源優勢，與科技業、金融業爭搶數位人才。

信義房屋人力資源部協理馮昌俊表示，近年來信義房屋透過AI提升與顧客互動的商業價值、提升效率、提供內部支援決策，未來希望能讓更多同仁有使用的技能，降低技術門檻，用簡單的技術探索出自己的數據。所有的便利工具背後，都仰賴信義房屋百名數位人才團隊，並且持續招募數位人才，如AI應用研發、APP開發、軟體開發、資料科學、系統／資安、PM，打造房地產科技(PropTech)生態圈，開發更多創新應用。

據信義房屋統計2020年起至今，累計有1,108人次參與數位人才訓練，訓練費用高達505萬元，研發動能讓近5 年來超過 20位以上的內部數位專業人才取得專利289筆，更為個人職涯增添精彩的里程碑。

原為信義房屋數據分析師，現為雲端工程師的陳昱豪，回想起當初因具備學習雲端服務所需的基礎，如撰寫程式、操作數據等能力，成為轉換跑道擔任數據工程師的契機，部門主管也鼓勵同仁們往有興趣的方向發展，不僅以公司資源提供外部認證課程訓練，更補助考取微軟Azure國際證照所需費用，給予團隊各種所需資源。

陳昱豪表示，信義房屋與科技業、金融業相比，在數位轉型上更願意大膽嘗試各種可能性，對不同專案所需的不同付費工具都很願意投資，科技業、金融業更著重於分工，多數時候只需要以現有框架的特定工具來作業，對於想要多元發展，尤其是剛踏入職場的新鮮人，在信義房屋可以透過不同專案多元發展嘗試，或是透過內部多元輪調發展，不僅可促進員工適性發展，挑戰自我同時，也幫助發掘適合自己的職務。

馮昌俊補充表示，信義房屋以「造局者」為號召，傾注資源吸引及培育優秀人才，更以多元化的福利善待人才，期許每位夥伴能在工作中發揮創造力和潛能，展現「擴張小宇宙，成就大理想」的職涯高度，實踐「先義後利」和「正向思考」的文化。正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁（https://hr.sinyi.com.tw/proptech/）查詢。

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