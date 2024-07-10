亞航：維修空巴A320系列已達200架次
亞航今天宣布，自2013年迎接首架空中巴士A320進廠起，至今在A320系列已累計維修達200架次；亞航看好民機業務幾乎回復到疫前水準，預估未來全球航空市場仍會持續成長。
亞航今天發布訊息宣布，自2013年首架A320進廠起，在初期客戶信心尚未建立的挑戰中，持續累積維修經驗，亞航近期在A320系列已維修達200架次，客戶包含日本、美國、越南、菲律賓等國的航空公司，並成為日本航空公司的長期主要維修服務供應商。
空中巴士A320系列（Airbus A320 family）是空中巴士公司製造的一系列中、短程雙引擎窄體客機，系列成員包括A318、A319、A320、A321，是空中巴士最暢銷的產品，也是現役數量最多的客機。
亞航表示，窄體客機維修能量包括目前航空市場主流Airbus A320ceo、A320neo、波音B737 series及B737Max，也擁有區間客機ATR42/72、Dash-8維修能量，掌握維修品質及交機時程。
隨著疫情結束，航空市場迎來急遽成長，亞航指出，2023年民機業務幾乎回復到疫情前2019年水準，預估未來全球航空市場仍會持續成長。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 羨慕！新竹公司宿舍10坪單人套房月租只要3千 網曝另一福利：還能領津貼
▪ 後悔買房？年薪90萬哭「把存款花光」 他抱怨：寧可租25k房子
▪ 中部科技老闆忘繳多筆房屋稅 房子差點被禁止處分
▪ 晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢
▪ 房市燈號降溫了！專家：下半年面臨「二空」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言