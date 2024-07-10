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亞航：維修空巴A320系列已達200架次

中央社／ 台北10日電

亞航今天宣布，自2013年迎接首架空中巴士A320進廠起，至今在A320系列已累計維修達200架次；亞航看好民機業務幾乎回復到疫前水準，預估未來全球航空市場仍會持續成長。

亞航今天發布訊息宣布，自2013年首架A320進廠起，在初期客戶信心尚未建立的挑戰中，持續累積維修經驗，亞航近期在A320系列已維修達200架次，客戶包含日本、美國、越南、菲律賓等國的航空公司，並成為日本航空公司的長期主要維修服務供應商。

空中巴士A320系列（Airbus A320 family）是空中巴士公司製造的一系列中、短程雙引擎窄體客機，系列成員包括A318、A319、A320、A321，是空中巴士最暢銷的產品，也是現役數量最多的客機。

亞航表示，窄體客機維修能量包括目前航空市場主流Airbus A320ceo、A320neo、波音B737 series及B737Max，也擁有區間客機ATR42/72、Dash-8維修能量，掌握維修品質及交機時程。

隨著疫情結束，航空市場迎來急遽成長，亞航指出，2023年民機業務幾乎回復到疫情前2019年水準，預估未來全球航空市場仍會持續成長。

亞航 空中巴士

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