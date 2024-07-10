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資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

資金潮、台股大漲，房市買氣強強滾，連豪宅交易也增溫。據信義房屋統計實價揭露，今年前5月北市億元以上預售豪宅，共揭露61筆，年增近8成，累計金額達105億元，年增逾六成。

專家指出，受惠台股衝上2萬3千點，國人最愛的存股有些變成飆股，帶動整體房市買氣增加，即使豪宅貸款成數受限且房屋稅較高，但高資產族群受惠台股大漲，億元豪宅預售買氣也增溫。

統計顯示，去年前5月北市預售億元豪宅揭露34筆，成交金額63.6億元，主要當時仍受到平均地權條例影響，市場氛圍欠佳，去年前5月銷況最好的是「國賓皇琚」，4、5月就揭露10戶，總成交金額27.5億元。

今年前5月預售億元豪宅揭露61筆，年增近8成，總成交金額105.6億元，年增66%，「國賓皇琚」今年延續去年穩定銷況，今年共揭露15戶，總銷售金額約33億元，「森仰」5月也一口氣揭露7戶，總銷金額13.3億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場在政策管控制下，交易狀況相對一般住宅疲軟，不過整體房市景氣走揚，有機會出現小宅輪動到豪宅買氣增溫，尤其造價、地價上揚與通膨上漲預期，高資產族群又能受惠台股大漲的資金行情，因此統計發現今年前五月豪宅預售的買氣增溫，不過國際與兩岸情勢變化，也會影響豪宅客的意願。

曾敬德指出，豪宅市場除了與買氣相關外，也與當下是否有吸引力的新推案推出，現在土地面積較大市中心的豪宅推案，仍維持穩定的銷售速度，台股這波大漲更成為背後的推手。

台股 豪宅 買氣

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