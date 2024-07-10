快訊

大雷雨炸北市！信義區積淹水半個輪胎高 「馬路變黃河」畫面曝光

台積電第2季飛越財測高標 單季寫下新高、6月年增32%

不藏了！白宮終於證實 拜登曾接受帕金森氏症專家醫檢

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍 「銳揚新樂章」動土做公益

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄即時報導
「銳揚新樂章」動土，捐教護車做公益。記者林政鋒攝影
「銳揚新樂章」動土，捐教護車做公益。記者林政鋒攝影

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍，「銳揚新樂章」10日動土，並捐贈頂級救護車做公益，為高雄房市添動能。

銳揚建築集團總顧問林聰麟說，7年前在鳳山新五甲地區推案，當時每坪15萬元，現在已經上達40萬元。7年前附近地價每坪20萬元，目前已經上達50萬至60萬元，7年下來房地產漲了2.6倍。

鋭揚建築團隊董事長侯嘉璋表示，「先選環境，再造好宅」是主要的經營理念，在建築規劃初期，即先為住戶設想最好的生活型態。從中庭花園生態、飯店式泳池休閒設施、街廓景觀與鄰里互動的流暢機能性，到交屋後主動提供2年社區秘書服務及多項售後服務與保障，深獲住戶肯定。

鋭揚建設新案「鋭揚新樂章」10日動土，規劃15層店住大樓、2~3房，全區平面汽車位架設充電樁，並配置EMS能源管理系統，基地獨佔鳳翔國小首排、與公園為鄰，為三面臨路黃金角地；面校園與公園處更能享有永久開闊景觀，得天獨厚的地段優勢，為新五甲之冠很難再有。

銳揚建設10日並捐贈鳳山消防大隊頂尖規格配備的救護車一台，共同為社區維護盡一份心力。

上市建商指出，鳳山新五甲特區、因鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，近靠亞灣區，區域內學區完整、連鎖名店陸續進駐，街廓整齊、均為8~30米寬闊道路，可迅速連結夢時代廣場、大遠百、草衙SKM、衛武營LALAPORT等百貨商圈，休閒公園充足，日後透過捷運黃線與紅線串連，提高交通便利性，為高雄房市搶手熱點，地段身價節節高漲。

「銳揚新樂章」動土，捐教護車做公益。記者林政鋒攝影
「銳揚新樂章」動土，捐教護車做公益。記者林政鋒攝影
銳揚建築總顧問林聰麟看好高雄房市。記者林政鋒攝影
銳揚建築總顧問林聰麟看好高雄房市。記者林政鋒攝影

房市 救護車 重劃區

延伸閱讀

變電所疑開關跳脫 鳳山小港逾2萬戶停電9分鐘內復電

高雄鳳山福誠里路面凹陷 一挖...自來水管破漏地底全掏空

連兩次車禍...17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

高雄鳳山登革熱群聚感染採檢617人 疾管署長南下視察

相關新聞

不怕你學 信義房屋年砸百萬培育數位人才

近年來AI人工智慧發展快速，企業對數位人才需求不斷攀升，據104人力銀行徵才資料庫統計，平均每月約有2.4萬個AI工作機...

長榮董座張衍義：市場變動大 全力提高船舶跟貨櫃周轉率

中華民國輪船商業同業公會理事長暨長榮海運董事長張衍義分析，運價變動是供需造成的，海運公司沒有辦法掌握任何運價的變動，現在...

資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元

資金潮、台股大漲，房市買氣強強滾，連豪宅交易也增溫。據信義房屋統計實價揭露，今年前5月北市億元以上預售豪宅，共揭露61筆...

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍 「銳揚新樂章」動土做公益

鳳山新五甲7年房價漲2.6倍，「銳揚新樂章」10日動土，並捐贈頂級救護車做公益，為高雄房市添動能。

新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成

隨著台灣經濟發展亮眼、低利環境持續、以及民眾對通膨預期仍在，使全台預售市場蓬勃發展，也帶動預售房價不斷上攀。永慶房產集團...

職稱重要嗎？賣場清潔員年薪70萬猶豫是否該換工作

職稱重要嗎？日前有網友在知名論壇發文表示，目前在大賣場擔任清潔工作月薪37,800元，周休二日工時正常，還有四季獎金，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。