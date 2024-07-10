鳳山新五甲7年房價漲2.6倍 「銳揚新樂章」動土做公益
鳳山新五甲7年房價漲2.6倍，「銳揚新樂章」10日動土，並捐贈頂級救護車做公益，為高雄房市添動能。
銳揚建築集團總顧問林聰麟說，7年前在鳳山新五甲地區推案，當時每坪15萬元，現在已經上達40萬元。7年前附近地價每坪20萬元，目前已經上達50萬至60萬元，7年下來房地產漲了2.6倍。
鋭揚建築團隊董事長侯嘉璋表示，「先選環境，再造好宅」是主要的經營理念，在建築規劃初期，即先為住戶設想最好的生活型態。從中庭花園生態、飯店式泳池休閒設施、街廓景觀與鄰里互動的流暢機能性，到交屋後主動提供2年社區秘書服務及多項售後服務與保障，深獲住戶肯定。
鋭揚建設新案「鋭揚新樂章」10日動土，規劃15層店住大樓、2~3房，全區平面汽車位架設充電樁，並配置EMS能源管理系統，基地獨佔鳳翔國小首排、與公園為鄰，為三面臨路黃金角地；面校園與公園處更能享有永久開闊景觀，得天獨厚的地段優勢，為新五甲之冠很難再有。
銳揚建設10日並捐贈鳳山消防大隊頂尖規格配備的救護車一台，共同為社區維護盡一份心力。
上市建商指出，鳳山新五甲特區、因鄰近77期重劃區與五甲核心商圈，近靠亞灣區，區域內學區完整、連鎖名店陸續進駐，街廓整齊、均為8~30米寬闊道路，可迅速連結夢時代廣場、大遠百、草衙SKM、衛武營LALAPORT等百貨商圈，休閒公園充足，日後透過捷運黃線與紅線串連，提高交通便利性，為高雄房市搶手熱點，地段身價節節高漲。
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