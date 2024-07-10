統一超搶進運動健康事業 未來展店佈局南台灣
統一超（2912）旗下「統一佳佳」兩大休閒品牌「BEING sport統一健身俱樂部」及「BEING spa」攜手土城家樂福立德店7月10起即將開設三間全新場館，統一超表示，展望未來展店，目前已於規劃於南台灣佈局設館。
BEING sport土城立德館於7月10日登場，占地近700坪，引進專業的國內外運動器材，如Life Fitness、Hammer Strenth、PRECOR系列，以生活服務平台規劃，結合生活飲食與健康服務嶄新店型。雙品牌旗艦館則是即將在7月14日開幕。
統一佳佳以健身與spa滿足消費者健康與美麗需求，BEING sport 土城立德館以嶄新旗艦運動空間，匯集雙北地區最熱門的團課師資與教練團隊，預售期間受到新北市消費者熱切關注與期待。
BEING sport土城立德館規劃的動靜態免費課程，每週超過70堂，其中包含空中瑜珈、熱瑜珈、拳擊有氧、芭蕾雕塑、彈跳床等，滿足不同族群的訓練需求，還有專業的教練團隊，透過InBody進行精密身體組成分析，打造短、中、長期的客製化訓練計劃。
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