預售屋漲翻天 這裡「三高」加持三年漲6成

全台預售房價不斷上攀。永慶房產集團盤點全台預售大樓總價中位數變化，全台三年間漲幅超越2成，除台北外，其中新竹縣市三年間飆漲近6成，漲勢最猛。

觀察近三年七都預售大樓總價中位數變化，新竹已從1,088萬元飆升至1,735萬元，三年間上漲59.5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市受惠科學園區效益，擁有強勁剛性需求與投資、置產買盤。此外，當地受限於腹地狹小，新增供給有限，預售新案屢創新高，數據顯示，近一年預售大樓總價中位數已逼近新北。

陳金萍指出，新竹地區擁有高收入、高學歷、高人口紅利等「三高」優勢，造就當地房市支撐力道強勁，由於平均薪資所得增加，也會帶動消費力提升與區域發展，就長遠來看，當地房市仍有很大的發展空間。

除新竹縣市外，台中、高雄兩大都會區也都有30%以上的高漲幅。

陳金萍分析，台中市為全台人口第二多的縣市，重大建設投資不斷，有不少可開發素地，使預售新案林立，再加上房市利多加持，如位於東區的三井Lalaport購物中心、橫跨北屯、西屯區的水湳經貿園區和中科后里園區等，使剛性需求強勁。數據顯示，台中預售大樓總價中位數近三年漲幅達37%，為漲幅第二高的都會區。

至於高雄市，陳金萍指出，在七都中，高雄市的預售大樓總價屬相對低檔，且楠梓、橋頭區均設有科學園區，產業發展看好，帶動房市熱絡。此外，台積電設廠進駐楠梓科學園區等利多助攻，吸引自住、置產族群踴躍進場，促使高雄預售市場總價增幅顯著，近3年漲幅達31%。 近三年全台和七都預售大樓總價中位數漲幅。資料來源:永慶房屋

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