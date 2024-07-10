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土開出身建商洞燭先機 金林、豐穀推案看準領先指標

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
土開背景的金林建設掌握各區連動關係，「金林梧境」位於道路即將打通位置。記者宋健生/攝影
土開背景的金林建設掌握各區連動關係，「金林梧境」位於道路即將打通位置。記者宋健生/攝影

建築業界普遍認為，土地佈局攸關產品定位與推案策略，是品牌打底的關鍵。其中，以土地開發起家的金林建設與豐穀建設，擅長從市場風向洞燭先機，並以地域特性量身獨創差異化產品，如北屯機捷濃厚商業氛圍中的秘境住宅「金林梧境」，以及崇德文心商圈靜巷的「豐穀璞樂」，分別以地點與規劃劃出市場區隔而成功贏得消費者青睞。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，土開業者因熟悉土地特性與市場供需，產品規劃走在趨勢之前，甚至引領趨勢，也因爲掌握最上游的第一手資訊，往往能搶得寶藏先機。

被譽為「台中土開女王」的金林建設董事長李金鑰，業界資歷超過30年，由於珍視土地的理想性格驅使下，毅然投入「厚工」且時間成本長的建築業，與同為土地開發起家的豐穀建設背景相似，推案策略皆選定前景看好且生活機能齊備的地點。

如位在北屯核心生活圈的「豐穀璞樂」，是區內罕見釋出的大樓新案，並以豪宅規格的自住型產品補足市場欠缺的產品帶，廣獲消費者認同。

此外，李金鑰堅持適地、適居的規劃，才能將土地可塑性發揮極大值，不但「厚工」更要求「精工」。首發案「金林無界」因位處科技廊道與單元二富人區的交界，鎖定科技菁英族群而以換屋型產品打入市場，果然一戰成名，讚聲不脛而走。

金林團隊看好北屯機捷特區的完善機能、未來發展動能十足，李金鑰以多年經驗，深知商業成熟區域更顯綠意寧靜住家的可貴，擇地於水曲濕地公園第一排的「金林梧境」，南向臨公園河岸盡享大棟距視野，猶如機捷特區內的世外秘境，與區域競案劃開區別，突顯優勢。

「金林梧境」不只南面水曲濕地公園，北面亦可遠眺生態室外教育公園，在商家林立的機捷區內難得擁有自然綠意環抱，因而特別邀請知名綠建築大師劉偉彥爲「金林梧境」打造與內外環境交融的綠瀑宜居建築，產品規劃39至45坪的適居尺度，同樣也是機捷內為數較少的換屋型產品。

基於土地開發背景，金林建設亦掌握各區域之間的連動影響關係，如「金林梧境」座落於機捷聯外交通最便利的文北段，藉由74號道與14期、水湳、中科快速串聯，未來還有南興路打通與環中路、復興路銜接的計畫，從道路計畫就能嗅出發展前景。

而金林建設目前手中還握有北屯漢口路、西區美村路等蛋黃地塊，專注經營自住換屋的精英客群，奠定品牌基礎。

「金林梧境」南面水曲濕地公園，北面遠眺生態室外教育公園。記者宋健生/攝影
「金林梧境」南面水曲濕地公園，北面遠眺生態室外教育公園。記者宋健生/攝影

機捷 濕地公園

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