庫存壓力緩 美利達6月營收年增近5成

自行車大廠美利達今天公布6月合併營收新台幣32.02億元，年增49%；美利達盤中股價勁揚4.71%至222元，巨大上漲2.68%至210.5元。

美利達統計6月合併自行車出貨量16萬5494輛，年增率達82%；上半年合併出貨77萬8243輛，年增30%，合併營收151.53億元，年減4%。

美利達6月表示，美、歐客戶庫存已大致回到安全水位。

美利達表示，1、2月冬天屬於淡季，3、4月氣候溫和，自行車銷量提升，今年第1季底至第2季初庫存去化已近尾聲；進入第3季銷售旺季後，預期銷量增加，客戶也提前下單因應。

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