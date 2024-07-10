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家登Q2營收17.59億元 季增24.1%、年增80% 為歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片
家登董事長邱銘乾。圖/聯合報系資料照片

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）今日公布6月營收報告，集團合併營收約為新台幣6.67億元，第2季營收17.59億元，季增24.1%、年增80%，為歷史新高。累計上半年營收約31.78億元，年增31.36%。家登表示，隨新增產能開出，光罩載具出貨量持續攀升，晶圓載具也進入大量生產，集團全年營運創高可期。

因應全球客戶訂單滿載，家登先進暨成熟晶圓載具今年啟動全球量產及擴產計畫，大中華生產基地昆山廠產量逐步上升，預計今年第3季再開出二期產能；協力廠重慶廠則加速開出FOSB量能，預計今年底可開出現在兩倍產能，共同服務大中華各大半導體廠與日俱增的需求。

此外，家登樹谷廠自第2季起加速支援大客戶需求，產能擴充迫在眉睫，樹谷廠二期預計於今年11月機台陸續進場，率先開出數千顆以上產能，並目標明年第2季前完成二期廠的所有無塵室建置、設備進機及人員到位，屆時期能開出雙倍單月產量。

至於在航太的布局，產品主要集中在飛機翅膀、起落架、引擎上等關鍵零部件，因此認證過程十分嚴謹，須經過多次小批量生產並進行功能穩定度測試後才能獲得客戶認證。現在家登已獲多家關鍵航太客戶長單，已有數十個品項進入量產出貨，並有多家新客戶持續送樣。家登在特殊製程持續投入及認證，航太今年挑戰數億元營收，預估明年航太營運翻倍成長，將與光罩載具、晶圓載具及設備產品成為推升營收另一助力。

家登 營收 航太

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