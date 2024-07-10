逾百位陸官員將抵台參加旅展 交長盼雙邊觀光鬆綁
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展將於7月12至15日在世貿一館登場，中國大陸預計將有155名官員及業者獲准來台參與。對此，交通部長李孟諺10日指出，交通部代表政府歡迎100多位中國大陸官員來台踩線、參加旅展，盼兩邊觀光有更多互惠鬆綁。此外，他也期待陸方能儘速實現福建到馬祖旅遊，雙邊各有一些進展，讓自由行、團客儘速復團。
李孟諺今日赴交通委員會專案報告，接受媒體採訪時，被問及有關中國大陸約有100多位官員將台灣參加台北夏季旅展，此舉是否代表禁團令有望進一步鬆綁？
李孟諺表示，交通部代表政府歡迎100多位中國大陸官員及業者來台踩線考察、參加旅展，希望兩邊觀光交流可以透過旅展加強相互瞭解，也期待逐步有更多互惠及鬆綁措施。
李孟諺提到，過去陸方提及希望開放福建到馬祖旅遊，也期待期能儘速實現，讓雙方各有一些進展，恢復團客、自由行；他並強調，目前兩岸觀光方面，台灣的開放程度較高，不僅自由行可以赴陸，團客既有組團仍可持續出團，6月就已出團540團。
對於兩岸目前交流現況來看，李孟諺說，去年台灣有176萬人去大陸觀光旅遊，但大陸只有22萬來台洽公，因此，他期待雙邊能有更多開放、互惠，讓雙邊觀光交流更密切。
觀光署說明，陸方是以專案申請方式來台，樂見陸方來台參與夏季旅展相關活動，以增進雙方互動與交流；並強調，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，我方歡迎陸客來台觀光旅遊態度不變。
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