強化電力系統韌性 中鋼投入15.5億多管齊下

為強化廠區用水、電力韌性，中鋼今年5月將每日再生水使用量提升至7.02萬噸，約占目前每日補充用水量比率達59%，2022年至2026年共計劃投入15.5億元強化電力系統韌性。

中鋼今天發布新聞稿指出，電力系統強化部分，包括推動提高再生能源比例、建置儲能設施、發展廠區微電網、強化發電機組韌性及應用電力AI智慧模組等工作，至今所完成的相關方案，不僅1年可降低新台幣3215萬元成本，顯著提升全廠各關鍵電力子系統耐受力與可靠度。

中鋼指出，建廠之初即回收製程副產燃氣，再透過汽電共生設備發電，可供應廠內用電量約50％。因應全球減碳及ESG浪潮，中鋼規劃2025年至2030年落實高爐添加直接還原鐵、高爐噴吹富氫氣體取代噴煤及鋼化聯產等減碳路徑。

中鋼說明，強化全廠電力系統韌性，主要從能源可靠度與智慧化應用等2大面向著手。在太陽光電部分，集團太陽光電系統截至今年6月底的建置量已達100.1MW，自2017年10月至今的累積發電量近6億度，未來不僅每年可貢獻1.1億度以上綠電，期許2032年前達成120MW總設置規模。

在儲能設備部分，中鋼完成的首套1.8MWh儲能系統性參與台電電力交易平台，接受台電機動調度協助穩定頻率，第2套2.2MWh及第3套7.0MWh儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷及強化重要製程的電網韌性，而中鋼也是台灣虛擬電廠中的重要成員之一。

在廠區微電網建置及電力AI智慧應用部分，中鋼在廠內建立自產燃氣發電機的微電網供電系統，也設置儲能微電網系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡。

另外，中鋼利用多年累積的電力大數據與自行發展的AI智能技術成功開發電力需量預測模組，並結合汽電共生鍋爐應用負載優化演算法的最佳燃料調度，提升全廠電力使用效率及降低能源成本。

在汽電共生發電機組部分，中鋼增設油壓蓄壓器及提升供油泵浦電源可靠度等措施，也將原有5部舊型鍋爐汰舊更新為2座新型高效能發電機組，預計2026年興建工程完工後，可提升32.8MW供電量，每年可減少二氧化碳14.7萬噸、硫氧化物154噸及氮氧化物56噸。

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