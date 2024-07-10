豪宅也有漲！和平大苑低樓層貴2成售出 專家曝3趨勢
大安區指標豪宅「和平大苑」出現最新揭露，今年3月低樓層戶別成交總價約2.18億元、每坪147.5萬元，共170坪，由自然人買下，對照同樓層歷史交易紀錄，隔壁戶在2018年時成交單價約120萬元，這次新交易每坪高出近30萬元，顯示近年整體房價向上成長，相隔六年，「和平大苑」新鄰居入住門檻高22.5%。
另外，還有兩筆屋齡10年內的豪宅交易，都是由自然人無貸款買下，包括中正區新豪宅「富邦醴仁」，低樓層也有新交易，5月成交約1.34億元、每坪152.1萬元，以及中山區「水綠清翫」成交2.1億元、每坪184.8萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「和平大苑」是台北有名的兩百萬俱樂部成員，不過因為共有38層樓，高低樓層價差較大，35樓以上成交單價皆破200萬元，而低樓層戶單價約落在145萬元左右，若不考慮景觀，在享受精華路段和社區品質的前提下，低樓層的價格相對實惠。
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北億元豪宅交易狀況，2023年1~5月整體豪宅平均單價有上揚趨勢，去年均價135.8萬元，今年則為150.6萬元，約略成長1成左右。
觀察豪宅屋齡，扣除兩年內的新屋交屋潮，又以2~10年豪宅最搶手，2023年佔48%，2024年佔比則增加到53%。
張旭嵐分析，今年豪宅市場有三大趨勢，首先「喜新厭舊」，由於囤房稅2.0在今年7月上路，因此許多建商趕在稅制上路前出清手中餘屋，銷售態度更加積極，甚至釋出保留戶吸引買家。
其次，「自然人購屋」，平均地權條例修法後，法人購屋限制多，因此今年豪宅交易少見法人蹤影，以自然人身分購入居多。
第三是「豪宅中坪化」，在家庭人口減少、大型基地難尋及貸款成數降低的情況下，新豪宅的規劃坪數從早年的百坪起跳，朝50~80坪的中坪數調整，單價也因坪數精簡而提高。
第一建經研究中心副理張菱育指出，今年成屋豪宅單價較去年同期上漲，主要受新案的高價拉抬，目前台北市較受矚目的預售豪宅，像是「敦南霖園」、「勤美璞真城仰」、「永陞信義安和案」、「國賓皇琚」、「松雍」等指標案，目前預售揭露成交價，除了部分低樓層戶別外，單價幾乎都站上200萬元，甚至「敦南霖園」頂樓戶2022年時還成交285萬元，高居目前預售案單價最高寶座。
另外大安區地標豪宅「Diamond Towers 台北之星」，目前雖然尚無實價揭露，但晉升200萬俱樂部的機會濃厚，與新案相比，成屋豪宅的價格相對便宜，且往後亦有增值空間可期，對買盤仍具相當程度的吸引力。
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