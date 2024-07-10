都會區「以房養老」變少了 專家曝關鍵：賣房更好

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近年銀行力推「以房養老」，訴求高齡者晚年可過得更有餘裕，不過住商機構據金管會以房養老貸款數據統計，全國第2季新增核貸件數、新增核貸額度與去年同期相比皆呈下滑，其中新增核貸額度更少約2.48億元，減幅達15%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，央行進入升息循環，加上房市多頭態勢明顯，賣房利益更為豐潤，致使長輩以房養老的意願降低許多。

正式名稱為「不動產逆向抵押貸款」的以房養老貸款方案，據金管會統計，全國截至6月底為止，核貸件數累計達8,302件、核貸額度達472億元，雖說兩數據續創新高，但細算數據，今年第2季以房養老新增件數共256件、新增核貸額度共約13.95億元，與去年同期數據相比，分別下滑3.4%、15.1%。

徐佳馨表示，以房養老方案立意良善，更有助於銀髮族維持晚年生活品質，惟借款人每月向銀行領回資金需內扣利息，因此當央行進入升息循環，高齡者生活費縮水不少，進而降低申貸意願。

同時，自去年下半年以來的房市多頭態勢持續至今年第2季，加上受全球AI浪潮帶動的台股持續創新高點，熱錢湧入不動產市場，讓屋主對房價有期待性，更不願將手中資產託付予銀行方。

觀察金管會資料，與去年同期相比，全台第2季僅雲嘉南、外島的新增貸款額度出現成長，其餘區域皆呈跌幅，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，雲嘉南與周圍縣市相比，房價親民不少，轉手利潤亦較低，且存在青壯人口外移等問題，致使高齡者較願投入以房養老方案。

而都會區若有建設議題帶動，適逢房市多頭，不僅移轉容易，也較有利潤空間，因此銀髮族才會將房產握緊。

賴志昶提醒，各家銀行以房養老方案，大部分最高貸款額度為銀行鑑價7成、年限約30年，且每月撥付金額會先扣除利息，隨著貸款餘額遞增，實際領到的金額逐漸減少，建議申請應多方考量並請銀行試算，比較各家方案，找到最適合自己的退休規劃。

以房養老貸款統計。資料來源:住商不動產
以房養老貸款統計。資料來源:住商不動產

以房養老 房市 金管會

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