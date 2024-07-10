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賣場清潔員年薪70萬想換工作 網友意見一面倒

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
職業無貴賤，清潔工的薪水也不差。圖為城市清潔工人正在清理違法傾倒的街道垃圾，示意圖，無新聞無關。圖/本報資料照片【作者：楊逸辰，日期：2024-04-19，數位典藏序號：20240419091107402】
職業無貴賤，清潔工的薪水也不差。圖為城市清潔工人正在清理違法傾倒的街道垃圾，示意圖，無新聞無關。圖/本報資料照片【作者：楊逸辰，日期：2024-04-19，數位典藏序號：20240419091107402】

職業稱頭重要嗎？日前有網友在知名論壇發文表示，目前在大賣場擔任清潔工作月薪37800周休二日工時正常，還有四季獎金，每季可多領一個月薪水，年薪差不多70萬。但原Po擔心還沒交女朋友，怕被周遭人鄙視行業，猶豫自己是不是該換工作了？

此文一出引發版上高度討論，有熱心網友建議原Po「自介自己是環境衛生工程師，沒人會鄙視你」、「有什麼好鄙視的？不要因為價值觀偏差的人自卑檢討自己啊」、「清潔70很多了，比一堆工程師多」、「我在捷運工作輪班年薪還比你低....我才該換工作吧！」、「你可能比較需要考慮的是這個工作你能做幾年，後面發展性如何」、「高考公務員年薪也差不多這樣」、「這份工作沒有高壓環境，也不太需要與人應對，如果是我會一直做下去」，更有網友羨慕詢問該如何應徵，「在台北嗎？有沒有缺同事」、「好奇是哪一間，我想去應徵」、「想問還有職缺嗎謝謝」、「清潔居然有七十萬這已經很好了吧」！

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，多數人會以薪資當成是衡量幸福感的指標，而原Po工作時間穩定，季獎金高達一個月，合計年薪將近70萬元，客觀條件而言，符合上班族講求的身心平衡，且又以內政部主計總處「薪情平台」試算結果得知，有60％的受僱員工總薪資遠低於原Po所在的區間，說明該職務收入確實不差，但著眼於長遠職涯考量，仍建議原Po利用閒暇之餘自我進修，找出第二專長，想辦法為自己加值，不僅有機會增加額外收入，也不用擔心失去競爭力而被淘汰。

1111人力銀行調查指出，年輕族群求職者找工作最重視的條件包括：薪資要符合市場行情75.0%、工作地點交通便利64.5%、公司福利好58.3%、工作內容符合職能45.8%以及不用常態加班35.4%，顯示出年輕人重視工作與生活的平衡，從最讓人心動的福利排名可以看出，年假天數優於勞基法被選為第一名，其次是討論度居高不下的周休三日、購屋/租屋補助以及彈性在家工作，都讓人充滿嚮往。

曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界、有人只想要豐厚的年終獎金、有人在意準時下班能接送孩子，也有人偏愛年年調薪的企業，1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選今年邁入第五屆，吸引近4千家企業角逐。

年薪 薪資

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