不在台北！台南這處連續6年高居六都「最富里」 房仲揭原因

財政部近期公布2022年綜合稅資料，住商機構據此統計，彙整出全台平均「最富里」，新竹市東區關新里蟬聯冠軍，綜合所得總額平均數攀升至461.1萬元，中位數也高達354.3萬元，可說是全台最富有且均富的里。而六都平均最富里出現在台南善化，蓮潭里以綜合所得稅中位數約166.5萬元，自2017年起連續6年高居六都「最富里」。房仲業者指出，該里鄰近南科，吸引高資產科技人才進駐，平均收入遠遠超過雙北、台中等傳統有錢里。

林口奪新北最富里 高雄美術館特區成高雄「天龍國」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/07～2024/07/08）統計調查，最富里近兩日探索概念出現「蓮潭里、林口奪新北市平均最富里、綜所稅統計、住商機構」等字詞。六都最富有里分別為台北市內湖寶湖里所得中位數114.3萬元、新北市林口南勢里95.9萬元、桃園市中壢青溪里102.1萬元、台中市西屯區惠來里99.1萬元、台南市善化蓮潭里166.5萬元，以及高雄市鼓山區龍水里92.4萬元。

南科科技新貴移入 成台南少數人口逆成長區域

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

綜觀六都的最富有里大多位於發展已漸趨成熟重劃區、居民素質整齊的新興商圈，包括內湖四期、林口新市鎮三井outlet商圈、青埔地區、台中七期、南科L&M特定區以及高雄美術館特區。其中南科產業利多帶動房市，包括聯電、ASML等科技大廠都陸續進駐，加上南台灣半導體S廊帶加持，以及南科三期擴建在即，南科發展看好，吸引不少工程師來購屋，增添市場熱度。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月07日至2024年07月08日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『最富里』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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