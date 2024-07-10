和大6月營收月增逾7成創新高 市場關注機器人布局

汽車傳動系統製造廠和大今天公布6月自結合併營收新台幣7.43億元，大幅月增73%，比去年同期大增45%，創歷史單月新高。市場傳出和大間接切入美系客戶機器人高精度減速零組件供應鏈，對此和大不予回應。

受益6月營收創新高，和大第2季自結營收16.46億元，季增10.7%，是4季以來高點，不過上半年受到客戶調節庫存影響，累計今年上半年和大自結營收31.33億元，較去年同期34.95億元仍下滑10.35%。

市場傳出，和大透過轉投資，間接切入美系客戶機器人關節型手臂高精度減速元件，近期開始出貨，預估第3季可逐步明朗，目前和大仍處於緘默期，對此不予回應。

市場人士表示，和大在電動車領域出貨漸入佳境，美系車用動力系統客戶油電混合車零件訂單穩健，新增美系新創和日系電動車訂單小量出貨，儘管美系電動車客戶傳動元件業績成長幅度趨緩，不過預估今年和大電動車業績占比，有機會從2023年的3成多，提升至4成以上。

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