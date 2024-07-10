台南車位也飆漲買賣眉角多 東南地政推可視化成交資訊服務

台南大樓停車位價格近幾年來倍數上漲，特別是東區特別明顯，10年前車位價格70到80萬，目前平面車位已上漲到150萬以上，區位好的新大樓更是200萬起跳。由於價格有差異，但內政部不動產交易實價查詢服務網並未詳列車位類型，讓民眾難以準確參考車位價格。東南地政事務所推出車位成交價格資訊「可視化」的便捷新服務，解決這一問題。

仲介人員指出，東區近幾年發展迅速，特別是南紡購物中心、平實營區、虎尾寮一帶，近幾年陸續蓋大樓，加上原本就是人口集中處，隨著房價攀升，車位價格也上漲。好區位預售屋車位及新大樓車位200萬起跳，舊大樓則約150萬到200萬間，若是較舊社區大樓車位120至150萬間。但若為機械車位，價格會少個30至50萬。

東南地政表示，許多民眾在買房時也會購買車位，但由於車位類型不同，登記方式不同，價格也有所差異，如一樓平面、坡道平面、坡道機械、升降平面及升降機械等。因內政部不動產交易實價查詢服務網並未詳列車位類型，讓民眾難以準確參考車位價格，為此推出車位成交價格資訊「可視化」的便捷新服務。

這項新功能是將實價登錄的車位成交資訊與QGIS系統結合，經過轉換及編輯後匯入Google Maps，以視覺化呈現車位成交價格與分布。民眾可以根據需求選取特定車位類型的成交資訊進行蒐尋比較。

透過新功能可讓民眾清晰了解南市東區及南區近年來的車位價格及相關資訊，提供更全面的參考依據。民眾可以通過網站使用可視化地圖資訊，也可以掃描QR碼，用行動裝置查詢，讓資訊查詢過程更加便捷。

地政局長陳淑美表示，因車位的種類、持分面積、型態及價格差異大，東南地政開發此新服務確實能協助民眾深入了解車位市場動態，不僅價格透明，結合地點分布等資訊，還能選取特定車位型態進行比較，充分發揮實價登錄資訊的價值，幫助民眾做出更明智的車位交易決策，實現交易資訊透明化。

東南地政主任林佳樺提醒，車位依照設置目的不同，分為「法定停車位」、「增設停車位」及「獎勵停車位」，產權登記方式也不同。後續將持續優化及擴充車位成交資料，預計今年底前完成2019年1月至2024年6月的預售屋及買賣案件資料更新。 車位價格有差異，但內政部不動產交易實價查詢服務網並未詳列車位類型，讓民眾難以準確參考車位價格。東南地政事務所推出車位成交價格資訊「可視化」的便捷新服務。圖／南市地政局提供

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