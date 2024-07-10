中鋼強化全廠電力系統韌性 迎接2050碳中和挑戰

中鋼（2002）為一貫作業煉鋼廠，全年運轉生產供應國內各項基礎建設、產業發展與國防科技所需的優質鋼鐵材料。面對全球鋼鐵產業環境變化及2050碳中和的嚴峻挑戰，中鋼以2018年為減碳基準年，完成短程減碳，中長程分先低碳、再零碳兩階段的路徑規劃。中鋼也朝打造專、精、強的精緻鋼廠目標邁進，不僅今(2024)年5月將每日再生水使用量提升至7.02萬噸，約占目前每日補充用水量比率達59%，以強化廠內用水韌性之外，也計劃2022年至2026年的5年期間，共投入新台幣15.5億元強化全廠電力系統韌性，包括推動提高再生能源比例、建置儲能設施、發展廠區微電網、強化發電機組韌性及應用電力AI智慧模組等工作，至今所完成的相關方案，不僅一年可降低3,215萬元成本，也已顯著提升全廠各關鍵電力子系統的耐受能力與可靠度。

中鋼於建廠成立之初即竭盡所能回收製程副產燃氣，再透過汽電共生設備發電，可供應廠內用電量約50％。因應全球減碳及ESG浪潮，中鋼與日本JFE、日本製鐵、韓國POSCO等全球先進鋼廠相同，皆是採取高爐及轉爐為主要製程的一貫作業鋼廠，在面臨前所未有的「碳定價、碳關稅及碳中和」的三碳挑戰下，中鋼規劃2025年至2030年落實「高爐添加直接還原鐵」、「高爐噴吹富氫氣體取代噴煤」及「鋼化聯產」等減碳路徑的同時，預計將減少高爐氣等製程燃氣產出量，進而降低自發供電量，另外2030年後採行的「製程設備電力化」路徑也將提高自身電力需求，故中鋼超前佈署計劃於2022年至2026年投入新台幣15.5億元，在迎接2050碳中和挑戰前，推動強化全廠電力系統韌性的先期準備工作。

中鋼強化全廠電力系統韌性，主要從能源可靠度與智慧化應用等兩大面向著手。首先在太陽光電部分，集團太陽光電系統截至今年6月底的建置量已達100.1MW，自2017年10月至今的累積發電量近6億度，未來不僅每年可貢獻1.1億度以上綠電，並持續穩定布局光電案場，期許2032年前達成120 MW之總設置規模。此外，在儲能設備部分，中鋼完成的首套1.8MWh儲能系統性參與台電電力交易平台，接受台電機動調度協助穩定頻率，第二套2.2MWh及第三套7.0MWh儲能系統則應用於負載轉移、削峰填谷及強化重要製程的電網韌性，而中鋼長期配合台電負載管理的需量競價措施，動態調整用電與發電，也成為台灣虛擬電廠中的重要成員之一。

在廠區微電網建置及電力AI智慧應用部分，中鋼不僅已在廠內建立自產燃氣發電機的微電網供電系統，也設置儲能微電網系統，透過儲能系統調節太陽光電與負載之間的平衡，使得獨立運轉的微電網可直接供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備；另外，中鋼利用多年累積的電力大數據與自行發展的AI智能技術成功開發電力需量預測模組，並結合汽電共生鍋爐應用負載優化演算法的最佳燃料調度，有效提升全廠電力使用效率及降低能源成本。在汽電共生發電機組部分，中鋼除了增設油壓蓄壓器及提升供油泵浦電源可靠度等措施，進一步提高發電機組在遭受地震或其他可能天災的承受能力與增進快速恢復功能，同時也將原有5部舊型鍋爐汰舊更新為2座新型高效能發電機組，預計2026年興建工程完工後，可提升32.8MW供電量，每年亦能減少二氧化碳14.7萬噸、硫氧化物154噸及氮氧化物56噸。

展望未來，中鋼持續推動「高值化精緻綱廠」及「發展綠能產業」營運雙主軸，落實低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型三大轉型工作，將全力創新研發節能減碳技術，並深化AI技術於各生產製程環節的應用，例如近期規劃建立全廠能源與用電數據的AIoT系統，預計可再進一步增強中鋼全廠電力系統韌性，力助中鋼邁入2050碳中和的短、中、長程各階段時期的穩定營運。 中鋼超前佈署計劃於2022年至2026年投入新台幣15.5億元，在迎接2050碳中和挑戰前，推動強化全廠電力系統韌性。(中鋼/提供) 中鋼回收製程副產燃氣，再透過汽電共生設備發電可供應廠內用電量約50％。(中鋼/提供)0 中鋼在廠內設置儲能微電網系統，獨立運轉的微電網可直接供電予廠內電腦中心、間接循環水與重要負載用電設備。(中鋼/提供)

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