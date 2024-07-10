福懋建設深耕高雄40年 董事長江子超布局二代接班
福懋建築集團深耕高雄40年，已興建逾百棟建築，累積萬戶交屋，集團握有萬坪土地的庫存，純粹自主開發，每年維持4至7案施建，強調蓋的不僅是「房子」，而是「家」，董事長江子超近日宣布，布局二代接班，期許邁向下一個40年。
福懋集團日前以每坪151.77萬元，擊退7家競爭者標下高雄大學特區706.13坪「商三」建地，溢價率高達129.44%，創楠梓地價新高紀錄。業界對於福懋購地的手筆咋舌，但江子超自有一套經營哲學，他表示，對建設公司來說，土地就是建築原料，目前土地珍稀，取得不易，因此公司對每塊土地的開發都反覆決策，深思熟慮，今日買貴，卻能為他日備糧，達到經營永續。
江子超原任職於公部門，40年前轉戰建築界，從土地開發、建築規劃、工程興建到售後服務均不假手他人，每個環節均要求貫徹品牌理念，堅持專業工序，落實工程查驗，不放過任何建築細節，目前建築團隊擁有1名建築師、5名土木技師，旗下並擁有甲級營造「泰舜營造」，陣容精實。
江子超說，公司握有萬坪土地庫存，但從來不賣地炒地皮，也謝絕投機客炒房及開槓桿的短期投機行為。不管市場景氣如何變化，每年維持同時有4至7個建案施建。端午節期間，公司位於中都特區的「美森園」和楠梓的MORE＋兩案600多戶， 3天收近500份訂單，顯見品牌獲肯定。
他表示，在業界奮戰40年，已屆退休交棒階段，將布局2名兒子江肇傑、江肇偉接班。大兒子肇傑在美國加州州立大學長堤分校取得化工碩士學位後，回台進入工研院，專研生質材料與循環製程取得專利，之後進入Accuvest Venture Capital創投公司歷練，目前在自家公司專事工程品管，拓展市場。二兒子江肇偉取得賓州大學建築、景觀雙碩士，正在職進修杜克大學工程管理碩士，已是註冊執業建築師，負責建案規畫，兩兄弟相輔相成。
福懋看好高雄前景，除持續推案，也以高雄火車站前、正對雄中的一塊土地，興建樓高27層的企業大樓，鎖定補教、職教事業出租。
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