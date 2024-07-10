快訊

搶救東沙群島珊瑚！棘冠海星大爆發 嚴重超出生態負荷40倍

颱風季不遠了！氣象粉專：颱風7月中旬後有機會生成 走向包括台灣

AI熱刺激智慧家電買氣 新光三越夏季檔期業績拚95億

中央社／ 台北9日電

出國潮加上高基期影響，百貨業上半年經營較辛苦。新光三越表示，交屋潮加上AI熱度帶動智慧家電買氣，期待今年夏季檔期表現，看好精品、美妝、3C等，檔期業績拚達新台幣95億元，較去年成長7%。

新光三越夏季檔期將於11日登場，業者表示，上半年受出國潮影響，業績僅微幅成長2%，盼借助暑期檔期高回饋「衝一波」，加上去年改裝陸續完成，以及Diamond Towers展開營運，力拚檔期業績成長7%、達95億元，看好名品、美妝、3C新品效應帶動業績表現。

家電方面，新光三越指出，近年房市熱絡，在今年陸續交屋，推升家電買氣，又逢近期AI熱潮，智能家電獲青睞。

對於民眾出國削弱精品買氣，新光三越表示，影響部分主要在小資族，與預算、匯率因素有關，但VIP等主顧客並未流失，仍習慣在台灣購買限量包款；而主顧客占名品業績3到4成，預期下半年名品活動、新品將帶動業績回正。

此外，新光三越提到，今年上半年成長最多為複合性業態，包含法雅客、寶可夢中心等，成長幅度達雙位數百分比，下半年隨著iPhone等新機上市，成長動能可期。

新光三越 智慧家電 買氣

延伸閱讀

新光三越卡利HIGH今夏加碼！連續36天購物吃喝玩樂賺回饋

新光三越南西夏換季！ 超優惠購衣提案與豐富活動等你來體驗

新光三越A8蘭芳麵食館驚傳有老鼠 業者秀清消紀錄仍被衛局抓2缺失

新光三越A8美食街「米奇」現蹤 北市衛生局證實：已派員稽查

相關新聞

智慧經營／皇昌營造執行長林明照 拉高技術門檻 大展身手

皇昌營造五年前看準全球節能減排議題，加上抓住美中貿易大戰、台商回流商機，公司順勢轉型為全方位綜合營造廠，背後的推手之一皇...

法律頻道／股權分配 平衡權責的藝術

在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵，更是股東間合作穩定性的保障。在我長年協助客戶處理公司治理事務...

量子覺知手／發掘隱藏需求

在找尋解決問題的出路時，因為對傳統因果論的認同，讓我們強調一切都是有因就有果，因此，只要針對問題的本身去找答案，理性地對...

職場教練課／轉念心更寬

在一次課程中，一位打扮高雅的貴夫人問我：「我每天早上為了整理頭髮，洗、吹、燙就要花掉一小時。請問有沒有可以有效節省時間的...

遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場，蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」（HR As...

遠東 SOGO 五年願景工程 提升員工福利

遠東SOGO長期關注員工身心平衡發展，致力打造幸福職場，2020年啟動為期五年的「願景工程再造」，推動數位轉型，優化員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。