AI熱刺激智慧家電買氣 新光三越夏季檔期業績拚95億
出國潮加上高基期影響，百貨業上半年經營較辛苦。新光三越表示，交屋潮加上AI熱度帶動智慧家電買氣，期待今年夏季檔期表現，看好精品、美妝、3C等，檔期業績拚達新台幣95億元，較去年成長7%。
新光三越夏季檔期將於11日登場，業者表示，上半年受出國潮影響，業績僅微幅成長2%，盼借助暑期檔期高回饋「衝一波」，加上去年改裝陸續完成，以及Diamond Towers展開營運，力拚檔期業績成長7%、達95億元，看好名品、美妝、3C新品效應帶動業績表現。
家電方面，新光三越指出，近年房市熱絡，在今年陸續交屋，推升家電買氣，又逢近期AI熱潮，智能家電獲青睞。
對於民眾出國削弱精品買氣，新光三越表示，影響部分主要在小資族，與預算、匯率因素有關，但VIP等主顧客並未流失，仍習慣在台灣購買限量包款；而主顧客占名品業績3到4成，預期下半年名品活動、新品將帶動業績回正。
此外，新光三越提到，今年上半年成長最多為複合性業態，包含法雅客、寶可夢中心等，成長幅度達雙位數百分比，下半年隨著iPhone等新機上市，成長動能可期。
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