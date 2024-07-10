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金車拓商機 翻新咖啡品牌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
金車集團第三代李家迪。記者黃淑惠／攝影
金車集團第三代李家迪。記者黃淑惠／攝影

金車集團第三代、八年級生李家迪，擔下金車集團旗下伯朗咖啡館升級大任，斥資3,000萬元，從品牌識別、內裝風格到菜單，打造年輕、生活、現化的伯朗咖啡新店型，率先改裝的南京概念店正式亮相，預計下半年再展出第二家概念店。

金車集團一直相當低調，副董事長李玉鼎對家人非常保護，育有三女二子很少讓孩子們曝光，第三代長孫女李家輔早就進入集團任職，妹妹李家迪畢業於紐約大學經濟學，進入集團工作有五年的時間，喜歡咖啡事業所以選擇轉調到伯朗咖啡打拚，擔任咖啡事業部品牌主任，負責伯朗咖啡全品牌。

金車旗下伯朗咖啡，為台灣唯一一家從即飲咖啡跨入咖啡館的品牌，高峰期曾開出逾70家店，不過目前店舖數已縮減至13間，今年首次進行經營26年來首度大幅改裝。

李家迪認為，台灣的咖啡市場已經相當成熟，要在市場中開拓出新商機，必須要進行大規模的改變，因此伯朗咖啡館概念店全面翻新，要吸引更多年輕人目光。

為了讓消費者耳目一新，整體自品牌精神象徵的「Mr. Brown伯朗先生」，改採更有溫度的手繪插畫風格，讓形象更加貼近年輕消費者生活。

肩負金車第三代接班壓力，李家迪透露，金車集團副董事長李玉鼎對於這次轉型有著高度期許，此次概念店開幕，不僅是對品牌的一次升級，更希望通過這個全新的空間好好熱身，未來進一步優化展店策略。

咖啡館 消費 董事長

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