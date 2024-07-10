高齡經濟規模拚明年達3.6兆

聚焦高齡經濟，生策會與政府部會共同主辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」將在8月2日起舉辦。展會推動委員會召集人、生策會顧問沈榮津昨（9）日表示，台灣高齡人口比率成長速度全球第三，但高齡需求和消費卻很少被產業關注，盼這次博覽會的舉辦，能協助台灣落實高齡經濟2025年達3.6兆元規模。

現任中華開發金控副董事長的沈榮津，因擔任公職期間成功推動生醫多項政策，今年3月起被延攬為生策會顧問，並由他出任高齡健康產業博覽會總召集人。沈榮津昨日主持媒體列席則有國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融、經濟部產業發展署長楊志清、經濟部產業技術司長邱求慧、國衛院院長司徒惠康、以及數發部數位產業署主秘黃雅萍等。

沈榮津表示，台灣高齡人口比率成長速度位居全球第三，台灣2025年將有高達3.6兆元高齡經濟需求，全球高齡經濟更達1.7兆美元，台灣應好好把握這個機會，加速建立健康產業供應鏈。

他以千金股華城為例，指出因台電釋出發電、輸電、變電、配電等計畫衍生的市場商機，再加上政府能源計畫、以及美國對中國大陸重電產品資安的疑慮，因此給國內重電產業帶來莫大機會。相對的，高齡健康產業博覽會強化高齡需求供給，並成為試驗場域，得到第一線高齡使用者的回饋，以利開發更好、更符合高齡需求的產品，帶動產業發展。

生策會表示，台灣2025年65歲以上人口達485萬人，占人口比例達到20.8%，正式進入「超高齡社會」。然而，台灣人平均卻有高達八年的不健康餘命，成為國家、社會與家庭重大負擔。生策會強調，如何幫助國人維持健康快樂的「長壽新經濟」，將是下一波重要產業趨勢。

今年起台灣首場高齡健康產業博覽會是由生策會、生策中心主辦，與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署共同主辦，將於8月2日至4日在台北世貿一館登場。

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