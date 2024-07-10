國科會針對長者 打造多元產品服務
國科會昨（9）日出席「第一屆高齡健康產業博覽會」展前記者會，說明今年起四年內將投入95億元，由八個部會共同推進「高齡科技產業行動計畫」， 以科技打造高齡族群多元產品及服務，積極協助長者從被照護轉化主動賦能。
國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融表示，「高齡科技健康產業行動計畫」將自2024年至2027年綜整13個計畫案，其中四個是今年新啟動的網要計畫。
呂佩融表示，「高齡科技產業行動計畫」主要從鼓勵跨業合作、促使高齡科技產品及服務落地，今年參加的高齡健康產業博覽會，將是最好的場域，以科技帶動產業再創新。
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