快訊

搶救東沙群島珊瑚！棘冠海星大爆發 嚴重超出生態負荷40倍

颱風季不遠了！氣象粉專：颱風7月中旬後有機會生成 走向包括台灣

國科會針對長者 打造多元產品服務

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國科會昨（9）日出席「第一屆高齡健康產業博覽會」展前記者會，說明今年起四年內將投入95億元，由八個部會共同推進「高齡科技產業行動計畫」， 以科技打造高齡族群多元產品及服務，積極協助長者從被照護轉化主動賦能。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融表示，「高齡科技健康產業行動計畫」將自2024年至2027年綜整13個計畫案，其中四個是今年新啟動的網要計畫。

呂佩融表示，「高齡科技產業行動計畫」主要從鼓勵跨業合作、促使高齡科技產品及服務落地，今年參加的高齡健康產業博覽會，將是最好的場域，以科技帶動產業再創新。

延伸閱讀

中國人工智能大模型 「走進百姓家」為百業賦能 為政務配數據大腦

國科會與瑞典續簽MOU 盼在生技資通訊等領域續合作

國科會率團訪芬蘭法國 促量子科研國際合作

國科會大專生計畫嘉大創新高 AI趨勢理工學院20件為最

相關新聞

智慧經營／皇昌營造執行長林明照 拉高技術門檻 大展身手

皇昌營造五年前看準全球節能減排議題，加上抓住美中貿易大戰、台商回流商機，公司順勢轉型為全方位綜合營造廠，背後的推手之一皇...

法律頻道／股權分配 平衡權責的藝術

在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵，更是股東間合作穩定性的保障。在我長年協助客戶處理公司治理事務...

量子覺知手／發掘隱藏需求

在找尋解決問題的出路時，因為對傳統因果論的認同，讓我們強調一切都是有因就有果，因此，只要針對問題的本身去找答案，理性地對...

職場教練課／轉念心更寬

在一次課程中，一位打扮高雅的貴夫人問我：「我每天早上為了整理頭髮，洗、吹、燙就要花掉一小時。請問有沒有可以有效節省時間的...

遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場，蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」（HR As...

遠東 SOGO 五年願景工程 提升員工福利

遠東SOGO長期關注員工身心平衡發展，致力打造幸福職場，2020年啟動為期五年的「願景工程再造」，推動數位轉型，優化員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。