兩大連鎖餐飲業 漲聲再起 吃到飽突破千元
餐飲業漲價潮再起，繼瓦城（2729）、鼎泰豐後，八方雲集、饗賓兩大餐飲集團昨（9）日不約而同宣布漲價。業者表示，因應原物料價格變化、電價上漲，以及人力成本上漲，在各項營運成本相繼提升下，不得不調漲售價。
其中，八方雲集7月10日起調漲主力品項鍋貼、水餃，平均漲幅6至7%，每顆調漲0.4至0.5元，以招牌水餃、鍋貼為例，每顆由6.5元調漲至7元；韭菜水餃、鍋貼亦由6.6元調漲至7元。
旗下另一品牌連鎖便當店梁社漢的排骨品項也同步漲6%，炸排骨飯／麵和滷排骨飯／麵皆由118元調漲至125元，單點炸排骨、滷排骨亦由88元漲至95元。
另外，八方雲集昨日宣布，將擴大美國布局要在德州建中央工廠。該公司昨公告，董事會決議將透過美國子公司Bafang Yunji International（USA）Limited投資成立德州子公司、計720萬美元（約新台幣2.34億元），並將以675萬美元（約新台幣2.19億元）取得德州土地與建物，其中，土地面積為66,163平方英尺，建物面積為30,000平方英尺，該土地與建物未來將由德州子公司承接。
饗賓集團旗下超人氣Buffet餐廳「饗饗」、「旭集」，則從8月12日起調漲平日「下午餐」，從原本990元漲至1,090元，漲幅10%。漲價後，饗饗、旭集全時段的餐期費用都將破千。
今年以來餐飲業漲勢一波接一波，業者連環漲、漲價潮似乎看不到盡頭。年初先是連鎖速食業開了第一槍，漢堡王、肯德基宣布漲價，之後延燒到吃到飽業者漢來美食，中平價餐飲鬍鬚張也調漲3.8％。
第2季則有瓦城、鼎泰豐陸續跟漲。
▪ 羨慕！新竹公司宿舍10坪單人套房月租只要3千 網曝另一福利：還能領津貼
▪ 後悔買房？年薪90萬哭「把存款花光」 他抱怨：寧可租25k房子
▪ 中部科技老闆忘繳多筆房屋稅 房子差點被禁止處分
▪ 晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢
▪ 房市燈號降溫了！專家：下半年面臨「二空」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言