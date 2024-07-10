兩大連鎖餐飲業 漲聲再起 吃到飽突破千元

餐飲業漲價潮再起，繼瓦城（2729）、鼎泰豐後，八方雲集、饗賓兩大餐飲集團昨（9）日不約而同宣布漲價。業者表示，因應原物料價格變化、電價上漲，以及人力成本上漲，在各項營運成本相繼提升下，不得不調漲售價。

其中，八方雲集7月10日起調漲主力品項鍋貼、水餃，平均漲幅6至7%，每顆調漲0.4至0.5元，以招牌水餃、鍋貼為例，每顆由6.5元調漲至7元；韭菜水餃、鍋貼亦由6.6元調漲至7元。

今年以來餐飲業價格調漲情形

旗下另一品牌連鎖便當店梁社漢的排骨品項也同步漲6%，炸排骨飯／麵和滷排骨飯／麵皆由118元調漲至125元，單點炸排骨、滷排骨亦由88元漲至95元。

另外，八方雲集昨日宣布，將擴大美國布局要在德州建中央工廠。該公司昨公告，董事會決議將透過美國子公司Bafang Yunji International（USA）Limited投資成立德州子公司、計720萬美元（約新台幣2.34億元），並將以675萬美元（約新台幣2.19億元）取得德州土地與建物，其中，土地面積為66,163平方英尺，建物面積為30,000平方英尺，該土地與建物未來將由德州子公司承接。

饗賓集團旗下超人氣Buffet餐廳「饗饗」、「旭集」，則從8月12日起調漲平日「下午餐」，從原本990元漲至1,090元，漲幅10%。漲價後，饗饗、旭集全時段的餐期費用都將破千。

今年以來餐飲業漲勢一波接一波，業者連環漲、漲價潮似乎看不到盡頭。年初先是連鎖速食業開了第一槍，漢堡王、肯德基宣布漲價，之後延燒到吃到飽業者漢來美食，中平價餐飲鬍鬚張也調漲3.8％。

第2季則有瓦城、鼎泰豐陸續跟漲。

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