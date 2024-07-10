業者穩業績 控制食材成本

餐飲業競爭激烈，面臨成本增加，漲價通常是最後手段。餐飲業者私下表示，這一波營運成本調漲，以人力成本漲得最兇，隨著最低工資法規的調整和勞動力市場的變化，餐飲業的人力成本大幅上升。許多餐廳為了吸引和留住人才，不得不提高工資待遇，這也直接導致餐飲價格調整。

不過，也有業者選擇繼續苦撐，畢竟餐飲業是民生消費第一線，消費者對價格很敏感，業者擔心業績流失，因此透過控制食材成本、強化營運流程，加強人力調度，作為主要因應策略。包括王品、築間等大型連鎖餐飲業者，皆表示近期無漲價計畫。

王品表示，集團主要透過強化採購的議價能力，透過採取積極的展店策略，擴大採購能量。以肉類為例，主要是簽訂長約、大約。蔬菜類則是以契作生產與產地農民合作，加上這幾年台灣算是風調雨順，沒有大型的天然災害，比較容易掌握食材成本。此外，內部也會定期檢視受歡迎的產品、檢視食材需求，以季節搭配調整食材成本。

築間表示，內部會採用聯合採購方式，以合約方式進行，相對降低進貨食材成本波動的問題。若有部份漲幅，也會調整後由集團自行吸收。並透過優化廚房和服務流程，提高效率，減少浪費，以有效控制成本。

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