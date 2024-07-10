遠東 SOGO 五年願景工程 提升員工福利

遠東SOGO長期關注員工身心平衡發展，致力打造幸福職場，2020年啟動為期五年的「願景工程再造」，推動數位轉型，優化員工體驗，強化對公司的品牌認同，已見成效。去年榮獲十大職場類獎項及認證肯定，今年再獲台北市勞動安全獎、台北市友善育兒事業獎，並蟬聯HR Asia亞洲最佳企業雇主、AREA人力投資獎。

世代人才斷層，服務業首當其衝，遠東SOGO打造幸福職場，創造業界最優的薪資與福利，營業獲利直接回饋員工，創下台灣唯一百貨公司連續三年全體加薪的紀錄，整體離職率與青年離職率為同業最低。

因產業特性，遠東SOGO員工超過六成為女性，首要關注性別平等，女性董事占四成，主管階級的兩性比例與薪資平衡，規劃兩性平等的薪酬與升遷制度。

因應少子化，遠東SOGO不斷精進母性照護措施，提供多項業界最佳甚至優於法令的福利，例如生育補助5,000元高於多數企業、男女員工皆適用育兒津貼10,000元、育嬰縮短工時有薪假；各店與鄰近幼兒園合作，提供註冊費、教材費、月費減免優惠，鼓勵同仁樂婚願生。全年育嬰留職停薪復職率百分百，復職週年留任率也高達八成。

疫情後，遠東SOGO更加重視員工健康，除了持續進行的員工協助方案（EAPs）諮詢、身心課程、運動社團，總公司每月舉辦永續餐飲日，選用標榜在地食材與蔬食的循環餐盒供同仁訂購；各店員工餐廳為環境部認證之環保餐廳，今年還租用水耕蔬菜架，為同仁加菜。

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