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遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場，蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」。遠東SOGO/提供
遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場，蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」。遠東SOGO/提供

遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場，蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」（HR Asia Best Companies to Work for In Asia），二度參賽、接連獲獎。並首度榮獲子類目「多元、平等和包容獎」、「雇主關懷獎」及「職場永續獎」，橫掃四大獎。

每年由HR Asia大規模舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，今年吸引台灣368家企業參與角逐，3萬多名工作者參與問卷調查，創下歷史新高，最終表彰92家傑出企業。本屆以「Z世代的明智選擇」為主題，Z世代大量湧入職場，為企業帶來挑戰與機會，得獎企業不僅在招募和留才表現出色，也為創造多元、持續創新的工作文化立下標竿。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，獎項的初選機制是由公司員工匿名給分，包含企業核心文化、工作感受、團隊思考與行動等三大指標，遠東SOGO三大面向分數都遠高於市場平均至少兩成，且高於上屆得分，不僅獲得亞洲最佳企業雇主大獎，連同子項目三獎也一併拿下，顯示公司改善工作環境有成、同仁有感。

日前，遠東SOGO拿下「臺灣服務業大評鑑」百貨購物商場類金牌獎，黃晴雯表示，遠東SOGO強大的商品力，透過溫暖而熱誠的服務，落實到每個專櫃，每位同仁都是發自內心傳達幸福，才能打動消費者，使其感受「零壓力」的購物過程，把公司對同仁的關懷、同仁間的互助，投射到對消費者的服務，這也是SOGO人的企業文化價值。

遠東SOGO去年頒布永續宣言與人權政策，透過提倡DEI，消除組織內的不平等，提升員工滿意度，獲得「多元、平等和包容獎」。最新調查顯示，超過七成以身為遠東SOGO一份子為榮。每次結果出爐後，由人資部與外部專業顧問合作安排工作坊，深入瞭解員工意見，傾聽需求，作為政策改善參考。

呼應全球重視永續經營的精神，「職場永續獎」為大會新增類目，身為百貨永續模範生的遠東SOGO當仁不讓。ESG是遠東SOGO的通識教育，根據不同職能與職階，設計不同課程，例如新進人員需接受永續基礎知識訓練與公司永續作為介紹，主管每年比照上市櫃董事，進修六小時永續課程。

SOGO 消費 職場

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