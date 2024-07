遠東SOGO蟬聯亞洲最佳雇主

遠東SOGO百貨致力打造DEI幸福職場,蟬聯由亞洲人力資源權威刊物HR Asia主辦的「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for In Asia),二度參賽、接連獲獎。並首度榮獲子類目「多元、平等和包容獎」、「雇主關懷獎」及「職場永續獎」,橫掃四大獎。

每年由HR Asia大規模舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」,今年吸引台灣368家企業參與角逐,3萬多名工作者參與問卷調查,創下歷史新高,最終表彰92家傑出企業。本屆以「Z世代的明智選擇」為主題,Z世代大量湧入職場,為企業帶來挑戰與機會,得獎企業不僅在招募和留才表現出色,也為創造多元、持續創新的工作文化立下標竿。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示,獎項的初選機制是由公司員工匿名給分,包含企業核心文化、工作感受、團隊思考與行動等三大指標,遠東SOGO三大面向分數都遠高於市場平均至少兩成,且高於上屆得分,不僅獲得亞洲最佳企業雇主大獎,連同子項目三獎也一併拿下,顯示公司改善工作環境有成、同仁有感。

日前,遠東SOGO拿下「臺灣服務業大評鑑」百貨購物商場類金牌獎,黃晴雯表示,遠東SOGO強大的商品力,透過溫暖而熱誠的服務,落實到每個專櫃,每位同仁都是發自內心傳達幸福,才能打動消費者,使其感受「零壓力」的購物過程,把公司對同仁的關懷、同仁間的互助,投射到對消費者的服務,這也是SOGO人的企業文化價值。

遠東SOGO去年頒布永續宣言與人權政策,透過提倡DEI,消除組織內的不平等,提升員工滿意度,獲得「多元、平等和包容獎」。最新調查顯示,超過七成以身為遠東SOGO一份子為榮。每次結果出爐後,由人資部與外部專業顧問合作安排工作坊,深入瞭解員工意見,傾聽需求,作為政策改善參考。

呼應全球重視永續經營的精神,「職場永續獎」為大會新增類目,身為百貨永續模範生的遠東SOGO當仁不讓。ESG是遠東SOGO的通識教育,根據不同職能與職階,設計不同課程,例如新進人員需接受永續基礎知識訓練與公司永續作為介紹,主管每年比照上市櫃董事,進修六小時永續課程。

