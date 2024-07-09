八方雲集擴張美國布局 擬跨足德州拓點

八方雲集為拓展美國市場啟動一系列布局，包括現金增資美國子公司，透過美國子公司間接投資設立德州子公司，並在達拉斯斥資逾新台幣2億元取得不動產。目前八方雲集在美國已有9間分店，下個目標前往德州市場發展。

八方雲集今天公告，為拓展美國市場，董事會通過透過子公司Bafang Yunji International（USA）Limited間接投資設立德州子公司，投資金額720萬美元，折合新台幣約2.34億元。

八方雲集董事會並通過美國子公司在德州達拉斯取得不動產，土地面積6.6萬平方英尺，建物面積3萬平方英尺，交易總金額675萬美元，約新台幣2.19億元，供生產及營運使用。

八方雲集同時公告，現金增資子公司Bafang YunjiInternational（USA）Limited累積投資金額為1000萬美元。

八方雲集自2022年插旗美國後，持續擴張美國據點版圖，主要布局加州市場，第1季來自美國的營收已占合併營收近7%，八方雲集目前在美國已有9家店，下個目標前往德州市場發展，預計年底店數至少達11家。

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