聽新聞
test
0:00 / 0:00

法律頻道／股權分配 平衡權責的藝術

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）
在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵。 示意圖／Ingimage
在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵。 示意圖／Ingimage

在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵，更是股東間合作穩定性的保障。在我長年協助客戶處理公司治理事務中，最常見的問題之一莫過於三人股東的權利架構分配，以及執行業務董事的出資比例問題。

首先，在確定股東結構之前，公司的預算和資本額應當先行確立，為後續的出資討論奠定基礎。在三人股東的情況下，權利的分配應當追求彼此制衡，這種平衡不僅能確保公司的穩健營運，更能有效規避日後可能出現的爭議，為公司的健康發展構築法律屏障。

出資方式的選擇也是一個值得關注的議題。除了傳統的現金出資，「技術出資」是常見的股東選擇。例如，智慧財產權的授權，如商標授權的授權金，都可以作為出資的一種有效形式。

然而，非現金出資涉及到複雜的價值評估問題，通常需要具備公信力的專業鑑價報告，以確保出資的公平性和合法性。

對於即將擔任執行業務董事的股東而言，出資比例的確定需要慎重考慮。一方面，要求執行業務董事投入更多資金似乎有失公平，因為他們已經付出了更多的時間和精力。

但另一方面，較高的出資比例可能會激勵執行業務董事更加積極地經營業務，進而實現公司與個人利益的雙贏。

因此，出資比例的確定並沒有一個固定的標準，也非簡單的數字遊戲。它應該基於股東之間的關係，以及每個股東的個人目標，進行全面考量。在做出決定時，需要考慮到公司的長期利益、股東間的和諧，以及激勵機制的有效性等因素。

概括而言，股權分配和公司治理結構的設計是一門平衡的藝術。它需要權衡多方利益，考慮長短期因素，兼顧短期效益和長遠發展，為公司的穩定發展鋪就道路基石。

無論採取何種方案，最重要的核心原則，是確保所有股東的利益得到公平對待，同時為公司的持續成功創造有利條件。在這個過程中，專業律師的建議往往能夠為企業避開法律陷阱，構建更為穩固和高效的公司治理結構，不讓商業夢想變成空中閣樓。

股東

延伸閱讀

導演曾道雄聲援國表藝 「若沒文化台灣是二等國家」

城市的故事從這裡開始 台南海安街道美術館13新作亮相

高階經理人變藝術療癒師 90歲老奶奶學禪繞畫哭了：原來我是可以的！

嘉縣朴子分局藝術公仔亮相 展現警察親民專業形象

相關新聞

智慧經營／皇昌營造執行長林明照 拉高技術門檻 大展身手

皇昌營造五年前看準全球節能減排議題，加上抓住美中貿易大戰、台商回流商機，公司順勢轉型為全方位綜合營造廠，背後的推手之一皇...

法律頻道／股權分配 平衡權責的藝術

在公司創立之初，股東權利架構的設計是關乎公司長遠發展的關鍵，更是股東間合作穩定性的保障。在我長年協助客戶處理公司治理事務...

量子覺知手／發掘隱藏需求

在找尋解決問題的出路時，因為對傳統因果論的認同，讓我們強調一切都是有因就有果，因此，只要針對問題的本身去找答案，理性地對...

職場教練課／轉念心更寬

在一次課程中，一位打扮高雅的貴夫人問我：「我每天早上為了整理頭髮，洗、吹、燙就要花掉一小時。請問有沒有可以有效節省時間的...

台中房價再創高！寶輝新案成交單價只差7000元破百萬

被業界認為房價委屈低估的台中市七期，再次重返市場焦點，「寶輝101 Theater South」最新揭露26樓戶每坪成交...

台北A辦租賃成交量創新高 仲量：綠認證建築成租金成長關鍵

仲量聯行9日發布第2季季報，台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達到10,517坪，季增53%，年增240%，成交量創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。