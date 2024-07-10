聽新聞
test
0:00 / 0:00
量子覺知手／發掘隱藏需求
在找尋解決問題的出路時，因為對傳統因果論的認同，讓我們強調一切都是有因就有果，因此，只要針對問題的本身去找答案，理性地對事不對人來分析過程與結果，我們就認為可以順利地找到問題背後的原因。
不過，所有的事情都是人做的，而人會隨時改變狀況，所以，我們若不分青紅皂白地以問題的表象或當事人的外顯言行來做分析判斷，就落入了一切均可找到正解的陷阱。
其實，在量子覺知時代下，一切的原因都是無限而可能的。
因此，要想解決問題、找尋答案，除了之前由表象切入內在、以結果推衍原因的古典方法外，恐怕得先了解每位當事人內在的心態與認知，察覺所有人對問題的想法，才是適當的起手式。
由於個人的意識決定言行的展現，因此，主持者要先清楚地察覺自己針對問題時的態度為何，是想逃避？卸責？還是願意從中學習，為下一步的改善預做準備？
因為量子觀察者效應的影響，主持人會有意無意地在求解過程中，用自己已有的觀點來引導參與者對問題的看法，尋找答案時的態度及最終可能的結果。至於每個人其實都有其內在需要被滿足的隱藏需求，主持人若願意以主動聆聽來察覺當事人外顯言行上的蛛絲馬跡，或許就能知道隱藏在問題冰山面下的關鍵因素。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 羨慕！新竹公司宿舍10坪單人套房月租只要3千 網曝另一福利：還能領津貼
▪ 後悔買房？年薪90萬哭「把存款花光」 他抱怨：寧可租25k房子
▪ 中部科技老闆忘繳多筆房屋稅 房子差點被禁止處分
▪ 晚三年買多215萬！一表看七都購屋要準備多少錢
▪ 房市燈號降溫了！專家：下半年面臨「二空」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言