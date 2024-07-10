量子覺知手／發掘隱藏需求

在找尋解決問題的出路時，因為對傳統因果論的認同，讓我們強調一切都是有因就有果，因此，只要針對問題的本身去找答案，理性地對事不對人來分析過程與結果，我們就認為可以順利地找到問題背後的原因。

不過，所有的事情都是人做的，而人會隨時改變狀況，所以，我們若不分青紅皂白地以問題的表象或當事人的外顯言行來做分析判斷，就落入了一切均可找到正解的陷阱。

其實，在量子覺知時代下，一切的原因都是無限而可能的。

因此，要想解決問題、找尋答案，除了之前由表象切入內在、以結果推衍原因的古典方法外，恐怕得先了解每位當事人內在的心態與認知，察覺所有人對問題的想法，才是適當的起手式。

由於個人的意識決定言行的展現，因此，主持者要先清楚地察覺自己針對問題時的態度為何，是想逃避？卸責？還是願意從中學習，為下一步的改善預做準備？

因為量子觀察者效應的影響，主持人會有意無意地在求解過程中，用自己已有的觀點來引導參與者對問題的看法，尋找答案時的態度及最終可能的結果。至於每個人其實都有其內在需要被滿足的隱藏需求，主持人若願意以主動聆聽來察覺當事人外顯言行上的蛛絲馬跡，或許就能知道隱藏在問題冰山面下的關鍵因素。

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