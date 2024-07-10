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職場教練課／轉念心更寬

經濟日報／ 楊田林（企業人文講師）

在一次課程中，一位打扮高雅的貴夫人問我：「我每天早上為了整理頭髮，洗、吹、燙就要花掉一小時。請問有沒有可以有效節省時間的秘訣？」她接著說，「在吹燙過程中因為吹風機的聲音很大聲，也不太能看電視，聽收音機聽有聲書」。

我看了看她的髮型，覺得滿高貴好看的，也相信那種髮型只要躺下去睡覺，頭髮就會變形。每天重新整理，還真的挺麻煩的。

於是我問：「妳可以改變髮型嗎？如果剪成俏麗短髮，每天整理的時間一定不超過五分鐘。」

「不行。這個髮型我已經梳了20多年了，我不願改變髮型。」

「那妳可以把頭髮剪下來做成一樣款式的假髮，這樣也可以節省時間。」班上同學有人開始熱心的建議。

「戴假髮上班？那好奇怪喔。我不敢。」她不斷地搖頭拒絕這個建議。

同學的各種建議一一被她反駁，大家也就閉嘴了。

最後我告訴她：「不能改變髮型，就改變心情」。

既然不願戴假髮，也不能改變髮型，那麼每天在整理頭髮時就保持好心情，欣賞自己美麗的臉龐與烏溜溜的秀髮。

也可以問：「魔鏡魔鏡，誰是世界上最美麗的女人？」每天自我陶醉一次。

人世間有些東西不易改變，工作也一樣，我們很難找到十全十美的工作。既然無法改變工作或不願意改變工作，我們只有面對它、接受它，找到工作有趣的地方，並享受其中。

因為當企管講師的關係，我經常要花很多時間搭飛機高鐵南來北往，在國內國外到處上課。

長距離交通移動對很多人是體力心力與時間的負擔。但對我而言，交通移動時間很長，剛好是自己可以獨處的時間，在飛機上高鐵上，可以看書，可以補眠，也可以靜坐反思。

另外，每次搭車時我都抱著愉快的心情想著：別人要到台中花蓮高雄，到蘇州上海檳城得要有空閒時間也要有錢。如今有人幫我準備機票車資請我到各地看風景，和不同行業的朋友一起學習成長，這是多好的事情呀。心理念頭一轉，心情就快樂多了。

同樣開計程車，有的司機開的很無奈，一臉辛酸樣。有的司機就很開心，問他為何如此？

開心的司機說：我喜歡開車，當計程車司機，有人幫我出油錢讓我大街小巷到處亂逛，又可賺錢，多好啊。更何況，在車上遇見形形色色的乘客，看盡人生百態，跟不同行業的乘客聊天，又可以增長新知拓展視野，這工作很好啊。

我們都聽過三個蓋房子工人的故事，一個說自己在砌磚，一個說是在蓋房子，一個說是在蓋上帝的殿堂。想法不同，工作心情就不同。

一樣的工作，不一樣的心情，工作效率也就不同。

不能改變髮型，就改變心情吧。

計程車 高鐵 髮型

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