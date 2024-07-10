智慧經營／皇昌營造執行長林明照 拉高技術門檻 大展身手

皇昌營造（2543）五年前看準全球節能減排議題，加上抓住美中貿易大戰、台商回流商機，公司順勢轉型為全方位綜合營造廠，背後的推手之一皇昌執行長林明照表示，蛻變後的皇昌不僅在高技術門檻的海事工程案占有一席之地，更完成上下游垂直整合布局，接下來五年集團將大展身手。

基建打底 厚植營造功力

中央大學土木工程研究所畢業的林明照，工程專業底子深厚。他表示，一直以來，皇昌以基礎建設為主，並在各個工程領域穩紮穩打、奠定厚實營造功力，2017年起美中貿易大戰開打，全球興起節能減排的環保議題，政府更訂下2050淨零排放目標，集團決議順勢深化各工程領域，讓垂直水平整合效益更上一層樓。

林明照分析，美中貿易戰中，因美國透過提高關稅來平衡貿易順差，不過在中國大陸的台廠多是OEM廠，毛利率會受很大影響，當時集團所想的是大多數廠商會往自己家鄉遷移，後續台商回流力道不容小覷，建廠需求龐大，集團當機立斷決定購入桃園觀音廠做為預拌廠使用。

購入觀音廠（和昌國際持有）這項決策，為皇昌預先搶占三大先機。林明照表示，由於2020年新冠疫情席捲全球，之後世界各國廠商多面臨工料雙漲難題，因此這項決策至關重要，首先不僅為集團確保後續產品供料更加穩定。其次更能縮短運距，就近出料給觀塘港工程，降低運費。

此外，自用廠房更能凝聚員工向心力、管理成本低，且產品品質穩定度高，且因買地時間較早，購地成本相對低許多，讓皇昌占有優勢地位。

值得注意的是，皇昌營造切入高技術門檻的海事工程領域，分別在2018年、2022年陸續拿下合約金額88億元「第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程」，以及186億元的「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」，合計兩項海事工程案量高達274億元。

林明照表示，全球節能減排已是刻不容緩的議題，從各國政府施政方向就能窺得一二，是否擁有承攬相關綠能工程的實力，考驗著各家營造廠的專業，而皇昌就是在此背景下開啟集團自我挑戰，不僅工程技術必須到位，且為展現深耕海事工程決心，陸續客製化訂購37艘船機及相關設備，其中五艘浮船塢中，包括東南亞最大、載重2萬噸浮船塢，另有兩艘1.5萬噸、一艘1.1萬噸、一艘9,000噸等船機。

林明照指出，皇昌營造擁有充裕的船機可施作工程，且大型客製化船機、具抗浪性強優勢，能抵禦東北季風、西南氣流等不穩的天象，加上近年颱風對台影響較少，原定2025年底完工的「第三座液化天然氣接收站圍堤造地工程（第一期）」提前一年半於今年5月完工，在業界相當罕見。

另外「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程（第二期）」預定2028年9月完工，目前工程進度超前12%，顯示皇昌在專業營造工程領域的實力。

三大優勢 壯大集團規模

除了工程案有高達成率外，皇昌營造還有另一個秘密武器「宏昌基礎工程專業公司」。林明照表示，在國內少子化、科技業擴廠需求下，集團在施作捷運萬大線時，發現工人相當難找，但皇昌擁有地下基礎工程的技術，若能成立一家擁有蓋連續壁、基樁、擋土設施等地下基礎工程專業公司（地工公司）就有三大優勢。

他分析，地下基礎工程專業公司宏昌預計今年第3季成立，未來有三個優勢：其一是可解決缺工問題。其二，地工公司工程實力強，不僅能兼顧品質，且有利一條龍的垂直整合效益。其三，公司除了皇昌自身工程案外，也能對外接案，壯大集團規模。

林明照強調，皇昌營造經過這五年轉型、蛻變後，不僅上游供料多了桃園觀音廠，明年汐止廠也將新增一套產能，屆時將擁有內湖、楊梅、觀音、汐止四個廠區，供料更加全面、穩定，並成功切入海事工程領域，透過多元化承攬工程、降低風險，第3季更要新增宏昌地下基礎工程專業，皇昌營造已成為全方位綜合營造廠，接下來五年將是展現營造專業實力的時刻。

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