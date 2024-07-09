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影／全家攻茶金商機 斥資2.5億打造杯裝飲品第二成長曲線

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）現做茶飲再拓版圖！經濟部統計，台灣手搖飲一年賣出逾10億杯，全家便利商店瞄準千億市場，今年春季推出「搖搖茶吧」手搖系列飲品後，帶動整體私品茶現做茶飲銷售年增2成。「全家」陸續投資逾2.5億，積極布建機台設備、產線專利、產品研發，在全國逾3,700店導入封口機後，9日宣布私品茶將正式以雙軸產品策略、全面搶佔茶金商機。

全家雙軸搶攻茶金，一為潮味手搖飲—「搖搖茶吧」、二為現煮台灣茶—「福爾摩沙茶館」，同時滿足喜愛流行手搖飲或偏好無糖純茶風味的消費者，並主攻三大差異特色「多元有料」、「天然少添加」、「24小時現做外送」，推出逾30款飲品，朝全國最大連鎖茶飲店目標邁進，打造杯裝飲品的第二成長曲線。

市場調研機構數據顯示，台灣消費者喜愛的前三大手搖飲類型為原茶、果茶、奶茶，且習慣於享用前將茶湯配料搖一搖，「全家」現做茶飲「搖搖茶吧」系列因此主打果茶、奶茶等流行口味，「福爾摩沙茶館」系列則透過投資超過6000萬元的專業煮茶機，提供白烏龍茶、福爾摩沙紅茶等台灣茶葉現煮茗茶，講究茶的本質，甫獲得國際風味評鑑ITQI的肯定。雙產品線在搭配不同配料下變化出多種風味，並因封口機設備的助攻，實現了「搖一搖」的飲用儀式感，也提升了外帶外送的便利性。

看好外部茶飲與手搖飲市場蓬勃發展，全家已布局茶飲前後超過10年時間，2018年以英國唐寧茶高品質茶包為基底，透過獨家冰磚專利技術首創鮮果磚茶飲，成為進軍市場敲門磚；2019年將「全家」現做茶飲品牌正式命名為「私品茶」後，攜手台灣在地茶葉品牌推出仙女紅茶、德傳茶系列，兩個月內銷售突破百萬杯；2022年則聯名網紅新興手搖飲店「再睡5分鐘」，開發市場已大流行、卻是便利商店首見的奶蓋飲品，不僅社群聲量翻漲，更帶動整體私品茶業績成長逾3成。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，過去10年觀察到便利商店切入茶飲市場，必須克服三大難關：對準手搖飲的品飲體驗、堅持茶的本質品質、現場製杯務求簡化。因此全家茶飲布局以滿足消費者需求和製杯簡便為核心，針對機台設備、產線專利、產品研發等，陸續投資布建超過2.5億元，包含民眾享用茶飲前習慣搖一搖，故陸續於全國3,700間店舖設置封口機，不僅滿足暢飲前的儀式感、讓茶湯及配料得以均勻融合，也無需擔心外溢，帶動私品茶外送業績成長5成。同時，觀察消費者重視現做茶飲的風味變化與咀嚼口感，則運用冰磚專利技術，推出入料冰磚、冷凍茶袋等不同飲品調理方式，也讓現場調理製杯流程更簡易便利。

林鴻成進一步說明，全家觀察到仍有為數不少的消費者重視茶的本質，因此也於去年推出「福爾摩沙茶館」現煮茗茶，並陸續採購新型煮茶機導入限定店舖，此款茶機最大特色為可讓茶葉於其中完全舒展開來，以還原現泡茶葉的方式，穩定茶湯品質及風味，並完整保留茶葉香氣，預計7月底將有近500家店舖提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。

全家便利商店 消費

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