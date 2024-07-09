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台中房價再創高！寶輝新案成交單價只差7000元破百萬

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
被業界認為房價委屈低估的台中市七期，再次重返市場焦點。業者提供
被業界認為房價委屈低估的台中市七期，再次重返市場焦點。業者提供

被業界認為房價委屈低估的台中市七期，再次重返市場焦點，「寶輝101 Theater South」最新揭露26樓戶每坪成交單價達99.3萬元，距離百萬大關只剩7,000元。此案以國際高規格規劃及強勁的品牌實力，加上無可取代的燙金地址，強勢刷新原本由「寶輝秋紅谷」頂樓97.2萬元所保持的台中房價紀錄。

而七期近年來重磅話題不斷，星級飯店、商場接連進駐，日前又傳出中悦、興富發（2542）接連搶地布局，七期豪宅競爭激烈，下半年頂尖建商寶輝、聯聚、寶璽有機會衝破每坪百萬門檻。

根據OPENDATA最新資料統計，「寶輝101 Theater South」已出現46筆預售實登揭露，其中，26樓A2戶總面積67.79坪，以總價6,107萬元成交，扣除車位後每坪單價99.3萬，創下七期新高紀錄；27樓B戶總面積124.9坪，則以總價1.1億元成交，創該社區目前最高總價，單價98.8萬元則為第二高價。

「寶輝101 Theater South」基地位於市政北二路、河南路口歌劇院旁逾千坪角地，以歌劇院南向珍稀地段受矚目，外觀設計由美國超高層權威Johnson Fain建築師事務所主持人Scott Johnson親自操刀，「寶輝秋紅谷」亦是他的代表作。

此次作品在營建規格與施工品質更提升進化，特別邀請日本前五大營造公司-日商大林組攜手合作，以國際級高規格打造50･70坪標配產品，該案反應熱烈，銷售業績迅速突破七成，據了解，實價登錄還會陸續揭露逾百筆，值得期待。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，台中各區頻創高價，為市中心挹注強勁補漲動能，尤其七期整體發展完熟，各家頂尖建商皆在此插旗規劃代表作，又具身份象徵性，自然具創價空間，後續也是最有機會站穩百萬大關的區域。

另外，寶輝「南七期公益路新案」將延續寶輝國際團隊設計血統，基地三面臨路位於名校惠文中小學第一排，規劃純住宅經典傳家之作，尚未公開先行動工，據傳已有超過600組客戶預約等待。

聯聚建設在市政北七路、秋紅谷正對面的「聯聚玉衡大廈」，也將於第4季進場，總銷達280億元。

被業界公認為豪宅鼻祖的寶璽建設，多年來推案量少質精，新案「寶璽天讚」將延請曾設計過晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等知名地標的國際設計團隊NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期別墅群第一排，擁無限棟距視野，將打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

總銷70億元的「雙橡園1920」，於低密度、高綠覆率的七期市政核心「北單元二」市政路、龍富路整合了1,920坪大基地，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅並私擁1,500坪大花園。

成立以來每案都鎖定成熟區推案的麗晨建設則將推出「麗晨片片山閑」，規劃33至42坪，將延續麗晨品牌一貫的特質，為七期帶入全新的生活思維，至於「麗晨府會園道案」最快2025年推出，將成為府會園道最後一棟住宅，勢必為府會園道周邊掀起話題。

「寶輝101 Theater South」揭露26樓戶每坪成交單價99.3萬元，創台中房價新高。業者提供
「寶輝101 Theater South」揭露26樓戶每坪成交單價99.3萬元，創台中房價新高。業者提供
「寶輝101 Theater South」已揭露的高價實登一覽。資料來源：數位發展部OPEN DATA
「寶輝101 Theater South」已揭露的高價實登一覽。資料來源：數位發展部OPEN DATA

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