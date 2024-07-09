台北A辦租賃成交量創新高 仲量：綠認證建築成租金成長關鍵

仲量聯行9日發布第2季季報，台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達到10,517坪，季增53%，年增240%，成交量創下歷史新高。仲量聯行指出，台北市A級辦公室市場對高品質辦公空間需求日益增長，隨著新供給在未來三年陸續釋出，租戶選擇性增多，綠認證建築及管理品質將成為租金成長及維持進駐率之關鍵。

觀察區域，第2季北市核心商業區A級辦公室租賃成交量，以四大商業區中之其他商業區（主要為松江南京及西區）成交量體占比45%為最高，信義商業區占比44%次之，新成交租戶產業趨向多元化，過去一年需求以科技及醫藥生技產業為主，第2季則以航空相關產業為主，其次為零售相關及財務金融業。

租金方面，第2季台北市核心商業區A級辦公室平均月租金為每坪3,196元，季增幅由上季之1.1%下降至0.1%，主要是由於供給增加，租戶有更多辦公空間選項，加上企業更注重預算控制，此供需動態變化增加租賃談判之彈性，所以租金成長趨緩。

同時，新供給約釋出1.3萬坪，空置率進一步推高至7.3%，連續兩季度呈現上升走勢。雖空置率持續上升，核心商業區各分區市場淨去化量皆為正向，顯示A辦市場仍在吸納自B辦或非核心商業區搬遷之需求。

若以南港商業區來看，第2季A級辦公室租賃成交量為6,578坪，相當於台北核心商業區62%之成交量體，平均月租金每坪2,311元，漲幅持平；空置率則由於成交需求表現強勁，由上季之14%下降至12%。南港區過去需求以科技業為主，然第2季成交需求來自財務金融占比為多，其次為醫藥生技及零售相關，部分租戶係考量南港高鐵的便利性，由內湖地區搬遷至南港。

展望2024下半年，仲量聯行指出，台北A級辦公市場，由於企業仍追求高品質辦公空間，預期新供給持續穩定去化，空置率將緩降，帶動平均租金有望微幅上揚。

此外，仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北A級辦公室市場未來競爭加劇，物業管理和ESG配套措施將成為吸引租戶關鍵指標；為滿足租戶對高品質辦公空間的需求，業主應及早進行相關升級規劃，以提升市場競爭力。

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