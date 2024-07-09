快訊

傳近日才爆爭吵！新北三重女身中數刀不治 丈夫與幼兒不知去向

捲桃色醜聞宣布暫別演藝圈 江坤俊再喊「絕無性騷」96字聲明曝光

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

是方國際合作再下一城 攜手德國DE-CIX戰略合作

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
是方電訊資深副總經理張霖棟（左）與DE-CIX全球業務合作夥伴計畫負責人Mareike Jacobshagen（右）代表雙方簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係。是方／提供
是方電訊資深副總經理張霖棟（左）與DE-CIX全球業務合作夥伴計畫負責人Mareike Jacobshagen（右）代表雙方簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係。是方／提供

是方電訊（6561）9日宣布與德國商業網際網路交換中心營運商DE-CIX簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係，互享東南亞網路資源，打造全球化網路生態系統。是方董事長吳彥宏指出，未來，是方與DE-CIX可以通過戰略合作，銷售更完整的歐、亞、台灣的服務解決方案，雙方客戶及會員也都能享受到更優質的網路服務。

是方指出，攜手DE-CIX戰略合作，提供台灣到新加坡的海纜骨幹，讓企業客戶可以享受從新加坡透過骨幹連接至全球各地DE-CIX的網際網路交換中心、雲交換中心等服務，互享東南亞網路資源，打造全球化網路生態系統。

吳彥宏表示， DE-CIX不僅連接歐洲、中東、美洲、亞洲和非洲多達1000多個中立數據中心，更在全球維運58個網際網路交換與雲交換中心，是全球數一數二的商業網際網路交換中心營運商。

DE-CIX全球業務合作夥伴計畫負責人Mareike Jacobshagen表示，這項新合作夥伴關係將開啟通往東協地區的大門，是方網路交換服務將與東南亞的網路進行直連，未來將攜手推動全球眾多地區的數位化進程，共同打造AI數位化經濟和推動社會發展所需的基礎設施。」

是方表示，即日起可以將客戶導入新加坡連接到DE-CIX東協分散式互連平台，進一步與全球名列前茅的DE-CIX法蘭克福網際網路交換中心進行遠端對等互連。

此外，是方強調，客戶也將直接受惠結盟效益，其中包括DE-CIX的Microsoft Azure Peering Service（MAPS）可提供高安全性的專線直連Microsoft 365雲端服務，還可透過DE-CIX Cloud ROUTER系統，整合是方與國際大型雲端應用服務供應商的雲連接框架。

次方指出，透過這層戰略夥伴關係，未來無論雙方企業客戶使用的網路在何處互連，都能降低延遲並提高內容和數位應用程式的性能。是方客戶更可以利用此項優勢來支援並開拓在新加坡和東南亞各國的業務規模。

目前DE-CIX在東南亞的網路生態系統已涵蓋七個主要都會市場，包括雅加達、新加坡、吉隆坡、柔佛巴魯、檳城、汶萊和馬尼拉。其中，任何一個網際網路交換中心的客戶都能夠與該地區其他IX平台進行流量交換，並享有無縫連接、頂級網路服務，以及最具成本效益的東南亞地區對等直連方式。

此外，根據中華徵信所公布，是方電訊榮登2024年版台灣地區大型企業排名TOP5000，不分業混合營收排名1111名，不分業經營績效排名67名。

新加坡 東南亞 網際網路

延伸閱讀

是方結盟德國DE-CIX 打造全球網路生態系

新加坡登革熱增逾300例 民眾免疫力受考驗

中國指控菲律賓「坐灘」仁愛暗沙 破壞珊瑚礁生態

為防禦俄羅斯攻擊 傳北約需額外增加35到50個旅

相關新聞

台中房價再創高！寶輝新案成交單價只差7000元破百萬

被業界認為房價委屈低估的台中市七期，再次重返市場焦點，「寶輝101 Theater South」最新揭露26樓戶每坪成交...

台北A辦租賃成交量創新高 仲量：綠認證建築成租金成長關鍵

仲量聯行9日發布第2季季報，台北市核心商業區A級辦公室租賃成交量達到10,517坪，季增53%，年增240%，成交量創下...

新董事是否牽動超商ATM布局？ 全家董座首度回應

全家（5903）今年股東會改選董事，國泰金大股東萬寶開發拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，對董事會的影響力將...

福懋建築董座江子超 堅持房價不創高

高雄口碑建商「福懋建築集團」今年邁入40年，董事長江子超堅持房價不創新高，拒絕與投機炒房客合作，經營理念與眾不同，是建築...

唐榮新董座出爐！下個亮點看中鋼 工會堅定要求內升

唐榮（2035）9日下午召開董事會推舉趙健在任新董事長，業界關注，接下來的亮點看中鋼（2002），中鋼企業工會要求董、總...

唐榮新任董事長出爐 董事會11票全數支持趙健在擔任董座

唐榮（2035）新任董事長出爐，9日董事會以11票全數支持趙健在擔任董事長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。