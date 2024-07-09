是方國際合作再下一城 攜手德國DE-CIX戰略合作

是方電訊（6561）9日宣布與德國商業網際網路交換中心營運商DE-CIX簽署合作備忘錄，正式建立戰略合作夥伴關係，互享東南亞網路資源，打造全球化網路生態系統。是方董事長吳彥宏指出，未來，是方與DE-CIX可以通過戰略合作，銷售更完整的歐、亞、台灣的服務解決方案，雙方客戶及會員也都能享受到更優質的網路服務。

是方指出，攜手DE-CIX戰略合作，提供台灣到新加坡的海纜骨幹，讓企業客戶可以享受從新加坡透過骨幹連接至全球各地DE-CIX的網際網路交換中心、雲交換中心等服務，互享東南亞網路資源，打造全球化網路生態系統。

吳彥宏表示， DE-CIX不僅連接歐洲、中東、美洲、亞洲和非洲多達1000多個中立數據中心，更在全球維運58個網際網路交換與雲交換中心，是全球數一數二的商業網際網路交換中心營運商。

DE-CIX全球業務合作夥伴計畫負責人Mareike Jacobshagen表示，這項新合作夥伴關係將開啟通往東協地區的大門，是方網路交換服務將與東南亞的網路進行直連，未來將攜手推動全球眾多地區的數位化進程，共同打造AI數位化經濟和推動社會發展所需的基礎設施。」

是方表示，即日起可以將客戶導入新加坡連接到DE-CIX東協分散式互連平台，進一步與全球名列前茅的DE-CIX法蘭克福網際網路交換中心進行遠端對等互連。

此外，是方強調，客戶也將直接受惠結盟效益，其中包括DE-CIX的Microsoft Azure Peering Service（MAPS）可提供高安全性的專線直連Microsoft 365雲端服務，還可透過DE-CIX Cloud ROUTER系統，整合是方與國際大型雲端應用服務供應商的雲連接框架。

次方指出，透過這層戰略夥伴關係，未來無論雙方企業客戶使用的網路在何處互連，都能降低延遲並提高內容和數位應用程式的性能。是方客戶更可以利用此項優勢來支援並開拓在新加坡和東南亞各國的業務規模。

目前DE-CIX在東南亞的網路生態系統已涵蓋七個主要都會市場，包括雅加達、新加坡、吉隆坡、柔佛巴魯、檳城、汶萊和馬尼拉。其中，任何一個網際網路交換中心的客戶都能夠與該地區其他IX平台進行流量交換，並享有無縫連接、頂級網路服務，以及最具成本效益的東南亞地區對等直連方式。

此外，根據中華徵信所公布，是方電訊榮登2024年版台灣地區大型企業排名TOP5000，不分業混合營收排名1111名，不分業經營績效排名67名。

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