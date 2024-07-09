福懋建築董座江子超 堅持房價不創高

高雄口碑建商「福懋建築集團」今年邁入40年，董事長江子超堅持房價不創新高，拒絕與投機炒房客合作，經營理念與眾不同，是建築界罕見的佛系建商，如此腳踏實地不僅成功奠定永續經營基石，「福懋精緻建築」擁有高CP值，更廣受購屋者青睞。

三禾廣告總經理黃永清表示，福懋建築經歷市場景氣變遷，目前仍維持同時有4至7個在建工程，明、後年預計推出2到4個建案，不論市場如何變化，仍維持穩定推案量，建築足跡遍布北高、東高、南高、市中心均有推案，平衡分佈於各區域。

江子超表示，土地是地球的，長期來都認為自己是「向大地借土地」，所以每棟設計更需要將綠意還給自然，福懋的建物融入空中花園、景觀陽台、私庭園立體化，社區不離綠意，至今已獲得27座園冶獎及其他多個獎項肯定，因為建商是城市地景的塑造者，肩負著賦予都市豐富的容貌的重任。

「福懋建築集團」出身工程背景，集結一群專業建築團隊，包含一個建築師、五個土木技師，旗下並擁有甲級營造—「泰舜營造」，並將工程精準管理的概念帶入建築中，興建過程堅持專業工序及落實各項查驗，從土地開發、建築規劃、工程興建到售後服務，均不假他人之手，每個環節貫徹品牌理念，完全掌握工程進度，給消費者最安心的承諾，讓每一位消費者買到的是「一輩子安心的家」。

目前福懋已興建百棟建築、累積萬戶交屋，超過萬坪土地庫存，確保至少未來十年內土地開發量不虞缺乏，由於不對外募集股東，堅持土地就是建築原料的大原則，因此所有土地均長期持有作為自主開發用途，不轉售牟利炒高地價，也不以開槓桿的短期投機行為，完全以消費者與社會利益為優先。

江子超說，房價高漲地產建商非主要因素，需綜觀經濟發展各種面向，不動產市況某種程度反映的是一個國家的經濟財務發展狀況，貨幣供給增量是影響市場重要關鍵。

根據中央銀行統計台人總存款金額2009年約28兆元，至2023年已攀升至近60兆元，國人持有現金增加，加上通膨壓力影響物價上漲，以及台商回流等推升熱錢湧入不動產市場，加上營建成本增加，進而推升房價逐步走高，江子超看好高雄未來房市發展充滿榮景。

目前福懋取得高雄火車站前、正對雄中一塊的土地，興建27層樓高大樓「建國案」，專門為補教、職教事業打造的企業大樓地標，只租不售創造長遠永續經營戰略。

全案基地面積約367坪、商四用地，興建地上27層地下5層超高建築，全棟建築物使用類組均以D5類申請，專為補教業規劃設計，並依照建築技術規則及耐震設計規範規定，將室內活載重強度提升了50%，耐震係數提高25%，使用的鋼筋量為一般超高大樓的1.18倍。一層二戶四部電梯，一、二樓規劃有2戶店面，三樓以上當層各規劃有約99.5坪及94.5坪彈性空間，展現獨特的理念。

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