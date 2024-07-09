新董事是否牽動超商ATM布局？ 全家董座首度回應
全家（5903）今年股東會改選董事，國泰金大股東萬寶開發拿下兩席董事與一席獨董，合計拿下三席董事席次，對董事會的影響力將僅次於日本全家，引發外界聯想超商ATM卡位戰。對此，全家董事長葉榮廷首度回應，全家董事會對於營運策略會考量如何做對全家最好，且和其他廠家還有合約關係，外界無須過度解讀。
全家目前ATM合作銀行包括國泰世華、台新、玉山等，其中以台新占比最高，未來國泰世華銀占比是否攀升備受矚目。對此，葉榮廷表示，從全家邏輯來講，會看用哪一家的ATM對全家最有利，如果功能大同小異，就沒有更換的需求，且全家和其他廠家還有合約關係，必須是要對公司有利的決定，才會得到多數董事的支持與認同。
此外，全家與全聯分別投資「全盈支付」與「全支付」，並在2021年底宣布「通路共享」的策略結盟，外界關注，雙方目前合作進度。葉榮廷表示，和全聯的合作有太多細節還沒有談攏，目前尚無明確時間點。
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