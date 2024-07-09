唐榮新董座出爐！下個亮點看中鋼 工會堅定要求內升
唐榮（2035）9日下午召開董事會推舉趙健在任新董事長，業界關注，接下來的亮點看中鋼（2002），中鋼企業工會要求董、總座應內升的態度始終堅定。
中鋼工會表示，鋼鐵產業面對史上最大困局，中鋼人才濟濟，未來新任董事長與總經理都應由內部鋼鐵專才升任，除了帶領中鋼外，同時可引領國內鋼鐵產業向上提升，中鋼工會對於中鋼領導人應內升的態度堅如磐石。
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